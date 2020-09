Magický moment v jojkárskej Mojej mame: ZÁSNUBY priamo pred kamerami... Šéfkuchár pokľakol pred svojou kolegyňou!

BRATISLAVA - Zásnuby sú pre budúceho ženícha a nevestu vždy magickým momentom. No keď sa udejú pred zrakmi celého Slovenska, tak je to o to silnejšie. V jojkárskej šou Moja mama varí lepšie ako tvoja sa týždenný maratón varenia ukončil v piatok presne takýmto krásnym okamihom. Šéfkuchár Michal Takács (35) požiadal o ruku svoju kolegyňu Miriam Adamcovú (28) priamo pred kamerami!

Diváci šou Moja mama varí lepšie ako tvoja mohli byť svedkami veľmi dôležitého momentu pre dvoch ľudí. V závere týždňa, v ktorom si zmerali sily štyria šéfkuchári, sa totiž jeden z nich, Michal Takács, rozhodol svoju priateľku a zároveň kolegyňu z kuchyne Miriam Adamcovú požiadať o ruku.

Urobil tak po ich treťom víťazstve priamo pred kamerami. „Ja by som chcel ešte niečo povedať. Chcel by som vám všetkým poďakovať za túto situáciu, lebo bolo to super. Hlavne by som chcel poďakovať mojej priateľke, že vydržala a že sme to spolu zvládli, lebo som mal obavy okolo toho,“ zahlásil Michal. A potom to už prišlo.

Michal si v závere relácie vypýtal slovo. Zdroj: TV JOJ

„A chcel by som ti povedať, že pokiaľ sme túto situáciu zvládli, tak by sme mohli zvládnuť aj životnú situáciu, ostať celý život spolu a chcel by som, aby si si ma zobrala, Miriam Adamcová,“ vyslovil najdôležitejšiu vetu kuchár, Odpoveď jeho priateľky, s ktorou sa poznajú už viac ako 10 rokov, bola samozrejme áno. Gratulujeme!

Michal požiadal o ruku svoju priateľku Miriam priamo v šou Moja mama varí lepšie ako tvoja. Zdroj: TV JOJ

