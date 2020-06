Príliš drahé bývanie Belohorcovej v Miami: Je to nezmysel, balím kufre!

Na prelome marca a apríla Zuzana prezradila, že sa museli vysťahovať z mrakodrapu na South Point, pretože v rezidencii sa vyskytla nákaza koronavírusom a bola im predčasne vypovedaná nájomná zmluva. Rodina sa presunula do vlastného domu, ktorý dovtedy prenajímali.

Lenže po pár týždňoch sa na exmoderátorkinom instagrame opäť začali objavovať fotografie z mrakodrapu. A išlo opäť oblasť South Point. Lenže, ako sa ukázalo, predsa len sa s manželom a deťmi radšej presunie do vlastného. „Zhodnotili sme, že nebudeme platiť ten nezmysel, čo tu platíme, keď máme rodinný dom,” povedala Zuzana pre Super.cz.

Zdroj: Instagram ZB

Za luxus sa totiž platí. „Je to 9000 dolárov (takmer 8000 eur, pozn. red.), a to len preto, že to každý rok predplácame na rok dopredu, inak by to bolo 11-tisíc dolárov (cca 9700 eur),” prezradila Belohorcová.

Dom, do ktorého sa sťahujú, bol pôvodne rozdelený na apartmány, ktoré prenajímali. Turizmus však stagnuje, a tak z neho budú mať rodinné bývanie. „Teraz bývame v najluxusnejšom dome na South Beach, sú tu dokonalé služby, servis je neuveriteľný. Dom bude zas niečo iné, bude to viac súkromné. Budeme mať svoj dom, bazén, saunu,” uviedla blondínka. Aktuálne si môže užívať súkromnú pláž, fitnescentrum, tenisové kurty a iné služby určené len pre rezidentov.

Ako však vyplynulo z jej ďalších slov, zatiaľ nie sú rozhodnutí, či v dome zostanú nastálo. Možno, keď sa ich podnikanie opäť rozbehne, bude ďalšie sťahovanie.