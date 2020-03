Šialenstvo markizáckej hviezdičky: Rúško vonku nenosím, korona je vymyslená ko*otina!

Aktuálne je najväčším problémom celého sveta agresívny koronavírus, pre ktorý prišli o život už tisíce ľudí. Aktuálne medzi najúčinnejšiu prevencou patrí obmedzenie vychádzok a zákaz opustiť domácnosť bez rúška. Kým väčšina z nás sa snaží správať zodpovedne a neohroziť seba ani ostatných, Nikola má tieto opatrenia absolútne na háku. A to zďaleka nie je všetko.

Brunetka najnovšie uverejnila príspevok, kde ľudí presviedča o tom, že koronavírus je obačajný výmysel a nič podobné neexistuje. „Neposielajte mi žiadne primitívne články o vymyslenej korone. Vôbec tomu neverím, nezaujíma ma. Ľudia, je to ko*otina a myslite si, čo chcete, urobili z vás ešte väčšie ovce, za chvíľku nám zakážu dýchať," napísala Nikola, ktorá síce zrejme nevyštudovala infektológiu, no evidentne má diplom zo "školy života".

Podľa Komorovej je koronavírus obyčajným výmyslom, rúško nosiť odmieta. Zdroj: Instagram N.K.

Nikola si myslí, že strachom z koronavírusu sa nás niekto snaží ovládať. Zdroj: Instagram N.K.

Bývalá farmárka za všetkým vidí pokus o akúsi diktatúru. „Vyvolali presne to, čo chceli, strach a to, aby ste ich poslúchali. Za chvíľu vám naordinujú povinné očkovania, tie pomaly začnú zabijáť ľudí a ten, kto na ne nepôjde, vás budú hnať ako ovce, Speje to do peknej r*ti," myslí si Komorová, podľa ktorej skrátka len všetci naleteli na hru a nič vážne sa nedeje.

Rúška preto nosiť odmieta a nič na tom meniť neplánuje, nosí ho len do obchodu, keďže inak by ju dnu nepustili. „Sorry, ale rúško vonku nenosím a nie, nepočúvam správy, nečítam o tom a nezaujíma ma nijaká korona," napísala na záver Nikola. Nuž, názor na jej slová si urobte sami...