Obrat v živote sexice z Markízy: ROZVOD sa nekoná… S manželom sú opäť spolu!

Nikola Duriš Komorová vzťah s manželom Filipom zachránila.

Zdroj: Instagram N.K.

BRATISLAVA - Nikola Komorová (29) sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2012, keď zahviezdila v markizáckej reality šou Farma. Vtedy provokovala nahotou, no dnes je mamou dvoch detí a miesto modelingu sa venuje trénerstvu. Pred polrokom sme informovali, že s manželom Filipom už nie sú spolu. Dokonca sa skloňovalo slovo rozvod. To je však už minulosťou - vzťah sa im podarilo zachrániť!