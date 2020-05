FOTO Radikálna ZMENA imidžu: Exfarmárka Nikola Komorová sa nechala odfarbiť.... Dnes je z nej blondína!

BRATISLAVA - Nikola Komorová (28) sa do povedomia slovenskej verejnosti dostala v roku 2012 ako finalistka druhej série markizáckej reality šou Farma. Tam ešte hviezdila s predĺženými čiernymi vlasmi. No dnes už svoje staré ja vôbec nepripomína. Umelinu zhodila a.... Je z nej blondína!

Nikola Komorová sa podľa vlastných slov na radikálnu zmenu imidžu pripravovala niekoľko dlhých mesiacov. Celé roky bola totiž verná svojim tmavohnedým vlasom. A z tých spraviť blond účes vyžaduje naozaj dlhý proces a roky skúseností. No napokon sa podarilo a dnes je z čiernovlásky blondínka.

Dvojnásobná mamička sa radikálnou zmenou imidžu pochválila na sociálnej sieti Instagram. „Neviem, kde začať. Proste už asi hodinu rozdýchavam ten tlak šťastia, ktorý mám. 8 mesiacov som čakala na tento dokonalý zázrak. Oplatilo sa čakať a ísť na to postupne, bez toho, aby som mala vlásky odpálené,“ prezradila svojim sledovateľom dnes už plavovláska.

A s výsledkom je, zdá sa, nadmieru spokojná. „Verila som, že to dopadne na výbornú, ale dopadlo to viac ako výborne,“ netají svoje nadšenie dnes už pani Ďurišová. A podobný názor majú aj jej priaznivci. „Tie vlasy ti neskutočne seknú, vyzeráš omnoho lepšie, si krajšia,“ znie jeden z názorov. „Wau, krásna. Lepšie ako čierna, úplne ťa to rozžiarilo,“ pridal sa ďalší. A čo hovoríte vy?