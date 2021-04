Kontroverzná Nikola z Farmy je minulosťou: Obrat o 180 stupňov… Je z nej športovkyňa a mieri na svetovú súťaž!

VIDEO: Pozrite si, ako sa Nikola Ďuriš pripravuje na svetovú súťaž vo fitness

Topky.sk: Odkedy sa venujete športu? Aký bol prvý šport, ktorému ste sa venovali?

Športovať som začala presne v siedmich rokoch. Môj otec ma prihlásil na judo. Určite sa budete pýtať, prečo dievča a judo. Často som sa v škole už v prvej triede bila. Tak sa rozhodol, že ma zahlási na bojové umenie, kde tú hyperaktivitu a agresiu trochu vybijem. A tak som si išla týmto krásnym športom až do mojich skoro 17 rokov.

Medzitým som robila ešte atletiku, v ktorej som mala tiež krásne výsledky, bola som v kraji najlepšia na šprinty či dlhé trate na 800 metrov. Atletika bola povinná, chodila som na športové gymnázium, čiže preto v mojom živote hrala vedľajšiu, ale príjemnú úlohu. Tam som získala za školu tiež veľa ocenení, myslím, že to boli všetko len prvé miesta.

Nikola Ďuriš Komorová predošlé nasledujúce

Po skončení s judom opäť prišiel môj otec a hovorí, že Nika, poďme, prihlásim ťa na trojboj. Pozerám, že či sa zbláznil a či chce z dcéry urobiť muža. Samozrejme ma nebolo treba nejako extra presviedčať a už som bola v tom. Práve v tomto športe som začala chápať, čo je to denno-denný tréning v posilňovni, že toto už nie je medík lízať a že ide do tuhého.

Ťažké váhy na benchpress, drepy s ťažkými váhami, no začala mi poriadna makačka. Ako sa hovorí, boj a už som žhavo išla do cieľa. Nikdy som nepovedala, že prehrám, nikdy som na prehru nepomyslela a do každej súťaže som vždy išla pripravená na 200 percent. Či to bolo judo alebo benchpress.

Nikola Ďuriš sa pýši úspechmi v jude, ale aj v trojboji. Je majsterkou Slovenska, Európy aj sveta. Zdroj: Archív N.Ď.

Topky.sk: Na vašom Instagrame uvádzate, že ste držiteľkou niekoľkých titulov. To o vás málokto vie. Porozprávate nám o vašich športových úspechoch?

Som niekoľkonásobná majsterka Slovenska v jude. Z juda mám tých medailí za tie roky veľmi veľa, aj zo zahraničných súťaží v Maďarsku, Rakúsku, Chorvátsku. Tiež to boli prvé miesta za výborného bojovníka, či iné. Čo sa týka trojboja - tlak na lavičke, to boli pre mňa úspechy, ktoré som si extrémne oddrela a z ktorých som mala extrémnu radosť.

V tom čase v mojom veku nebol ktokoľvek majster Slovenska v tlaku na lavičke či nemal hneď svetový rekord. Potom prišla druhá súťaž - majstrovstvá Európy, kde som získala prvé miesto a nomináciu na majstrovstvá sveta, kde som taktiež vyhrala prvé miesto. Čiže tieto tri tituly sú pre mňa fakt strop, čo som mohla a mala šancu v tomto športe dosiahnuť.

Boli to štyri roky poctivej driny, odriekania a podobne. Niekoľkohodinové tréningy s mojím otcom v gyme, ktorý ma na to celý čas pripravoval a žil so mnou športový život, za čo mu patrí veľké ďakujem. Hodil ma do tohto sveta a cítila som sa v ňom ako ryba vo vode.

Nikola Ďuriš sa pýši viacerými medailami za svoje športové aktivity. Zdroj: Archív N.Ď.

Topky.sk: Človek by čakal, že s takou bohatou športovou minulosťou pri športe aj zostanete. Na istý čas ste sa však „stratili“ a teraz ste sa opäť „našli“. Prečo tá niekoľkoročná pauza?

Povedala by som, že opäť vyhrala láska k partnerovi. Mala som partnera, ktorému sa nepáčilo, že robím tieto športy, tak som to hlúpo vzdala. Čo dnes ma veľmi mrzí, pretože v tom čase som zlomila môjho otca, ktorý niekoľko rokov makal na tom, aby som bola úspešná v športe, dal mi naozaj všetko a ja som sa v tom najlepšom na to vykašlala.

Bolo to obdobie, keď som napríklad ako judistka mala našliapnuté na olympiádu, možno sa teraz veľa ľudí zasmeje, ale je to fakt, chýbalo mi veľmi málo. Potom prišiel môj terajší manžel, do toho deti a ako už asi každá matka vie, vtedy sa treba oddať deťom, rodine a domácnosti. Takže prišla dlhá pauza.

A tiež to bolo na niečo dobré, ten čas ukázal, že som na toto všetko dozrela, ako sa hovorí, prišiel ten správny čas byť znova tam, kde pred rokmi, tentokrát určite s čistou mysľou a jednoznačným cieľom. Byť dnes lepšia ako predtým.

Zdroj: Archív N.Ď.

Topky.sk: Môžete prezradiť, čomu sa venujete aktuálne?

Konkrétne teraz makám na sebe, na svojich cieľoch, ktoré som si udala a robím všetko preto, aby sa mi to splnilo. Rozhodla som sa, že idem naplno vo fitness. Stále sa učím, nie som žiaden profík, nedovolím si toto slovíčko vypustiť z úst. Študujem veľa vecí okolo fitnessu. Radím sa s tými najlepšími a makám na svojej budúcnosti. Trénujem a trénujem každý deň už 7 mesiacov.

Zdroj: Archív N.Ď.

Topky.sk: Máte do budúcna opäť súťažné ambície?

Áno, aj do tohto som sa pustila, dlho som sa rozhodovala, či ísť súťažne alebo nie, nakoniec som sa v jedno ráno zobudila, že a však prečo nie, ešte nie som stará, vládzem a stále mám čo ukázať a hlavne dokázať samej sebe, že na to stále mám. Pripravujem sa momentálne na súťaž ME IFBB Fitness Model, ktorá sa koná v septembri v Lotyšsku. Čiže som kvázi už v príprave a veľmi sa na to teším.

Nikola Ďuriš sa k športu opäť vrátila. A mieri na svetovú súťaž. Zdroj: Archív N.Ď.

Topky.sk: Ak sa nemýlim, tak aj váš otec sa aktívne venuje športu. Môžete priblížiť, čomu sa venuje on?

Môj otec je frajer, fakt. Celý život maká, dá sa povedať, že 22 rokov sa aktívne venuje športu. Každý deň cvičí, blázon. Venoval sa roky benchpress, respektíve tomu, čo ja. On ma tam dotiahol. Tiež bol majster Slovenska v roku 2008 a druhý na majstrovstvách Európy v tlaku na lavičke. Čiže športovo založený dedko.

On je človek s veľkým Č, nebyť jeho v mojom živote neviem, neviem, či by som vôbec niekedy dosiahla toľko úspechov. Myslím, že nie, čiže aj týmto, takto verejne, sa mu chcem poďakovať za to všetko, čo som v športovom živote dosiahla, bez neho by to nebolo!