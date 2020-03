Z letiska rovno na koncert: Dara na karanténu kvôli koronavírusu kašle... Fanúšikov poriadne vytočila!

Speváčka sa totiž cez víkend vrátila z New Yorku, kde nakrúcala nový videoklip. Po prílete na Slovensko na svoj Instagram zavesila fotku, že si to hneď namierila na koncert v Jasnej. „Z lietadla rovno do auta, z tenisiek do čižmičiek a ide sa rovno do Tatier,” napísala a vybrala sa do lyžiarskeho strediska, kde ju v ten večer čakal koncert.

Dara pritom absolútne odignorovala odporúčanú karanténu aj odporúčania v záujme verejnosti zrušiť verejné podujatia.znela výzva Petra Pellegriniho, ktorá sa speváčky evidentne nijako nedotkla.

Dara Rolins namiesto karantény koncertovala. Zdroj: Instagram D.R.

„Ja byť tebou, tak sa dám do karantény,” napísala jej jedna z fanúšičiek. na čo sa pridala ďalšia, ktorá súhlasila a myslí si, že známe osobnosti by mali ísť v týchto časoch príkladom. Krátko nato sa na internete spustila poriadna mela. Darinu "odvahu" už riešia aj českí susedia, po množstve článkov o tom, čo urobila, sa na ňu sype aj kritika Slovákov.

Tí si myslia, že speváčka je absolútne nezodpovedná a keď už neberie ohľad na svoje zdravie, mala by ho brať aspoň na ostatných. To, že sa aktuálne cíti zdravotne dobre, totiž ešte nič nemusí znamenať. Snáď sa však obavy nepotvrdia a Dara si naozaj domov nepriniesla žiadny neželaný suvenír...