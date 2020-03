Známy Slovák sa v novom seriáli vrátil do detstva: Školské roky boli najkrajšie a najbezstarostnejšie

„Keď ste v tej učebni a pohybujete sa po škole, tak samozrejme, že sa vám nejakým spôsobom vyplavujú spomienky,“ povedal. Známy interpret si po dlhých rokoch dnes pripomína čas, ktorý strávil v školskej lavici, s úsmevom na tvári. „Po dvadsiatich rokoch v produktívnom živote spomínam na školské obdobie ako na jedno z najkrajších a najbezstarostnejších, ťažko dokážem na čokoľvek z tých čias pozerať negatívne, ani sa nedá povedať, že by som vyslovene neznášal nejaký predmet, že by sa mi stavali chlpy a mal som z neho koprivku, to nie. Myslím, že aktuálne bol vždy najneobľúbenejší ten, z ktorého sa išla písať písomka, inak všetko malo svoj význam, svoju úlohu a v konečnom dôsledku bolo všetko dobré,“ usúdil 42-ročný rodák z Trnavy.

„Samozrejme, že som ako študent nebol iný v tom, že som sa tešil, keď niečo odpadlo, tešil som sa na prázdniny, bolo mi ľúto, keď končili. Nebol som ranné vtáča, mal som problém ísť večer spať a ráno vstávať pre mňa nebolo ľahké, každé ráno by som spal dlhšie... Tešil som sa na víkend, na prestávku, aj na spolužiakov, s ktorými sme v tej triede nejaký čas akoby spolu žili... Každý deň človek stretol kamarátov a známych, to bolo príjemné,“ poznamenal herec.

Šťastie mal pritom nielen na spolužiakov, ale aj na učiteľov. „Mal som veľké šťastie aj na svojich triednych učiteľov a ročníkových vedúcich. Mal som aj obľúbených učiteľov, práve pre ich iný a svojský prístup, keď predmetom tých stretnutí na hodinách nebola len samotná látka, ktorú sme museli prebrať, a ten profesor bol sám o sebe pre človeka inšpiráciou alebo nejakým dobrým príkladom,“ ozrejmil Maštalír.

Podobného učiteľa dnes v seriáli sám stvárňuje. „V Pánovi profesorovi hrám stredoškolského učiteľa Sama, ktorý má trošku neštandardný prístup, snaží sa kopec tej nudnej teórie obohatiť praktickými príkladmi a to učivo demonštruje na praktických veciach, robí to svojským spôsobom. Jeho záujem o študentov nie je ohraničený len nejakým učivom, je triedny učiteľ, svojich žiakov má veľmi rád a keďže je slobodný mládenec a nemá vlastnú rodinu, vníma ich tak trošku ako svoje deti a cíti za nich zodpovednosť. Keď majú nejaký problém aj mimo školy, pomáha im ho riešiť a stojí pri nich," priblížil herec.