Podozrenie na koronavírus: Slovenská návrhárka len zakašľala v reštaurácii a... Potom to prišlo!

BRATISLAVA - Vykúpená múka, ryža či konzervy, nedostatok antibakteriálnych mydiel a gélov, z rúšok na tvár sa stal nedostatkový tovar. Presne tak to vyzerá na Slovensku v posledných dňoch, nehovoriac o tom, čo nastalo, keď sa na našom území potvrdil prvý pacient nakazený koronavírusom. A svoje by o tom vedela povedať aj návrhárka Nikoleta Kosťuová. Neuveríte, čo sa jej stalo počas bežného dňa v reštaurácii!

Čo si budeme hovoriť, ak by sa konala svetová súťaž v panikárení ohľadom koronavírusu, Slováci by v nej obsadili popredné priečky. Potraviny vykupujú ako pred apokalypsou, no a keď si niekto v ich prítomnosti odkašle, najradšej by okamžite zdupkalil a karanténu podstúpili aspoň na dva týždne. Nikol Kosťuová je popredná slovenská návrhárka, kvôli svojej profesii sa deň čo deň stretáva s obrovským množstvom ľudí. To, čo sa jej udialo počas obedovania, by však nečakala aj napriek tomu, že je už zvyknutá naozaj na čokoľvek.

V Bratislave si odskočila na rýchly obed, ten sa však razom zvrhol na úplnú grotesku. „Každý robí paniku, ale toto sme nečakali. Prišli sme a sadli sme si vedľa takých pánov. Iba som zakašľala, lebo som bola predchádzajúci týždeň chorá. Vytiahla som si vreckovku, vysmrkala sa a už som videla tie pohľady," začala Nikol s tým, že ešte absolútne netušila, ako radikálne muži vedľa zareagujú.

Nikol si počas obedovania v reštaurácii odkašľala, páni vedľa nej radšej miesto opustili. Zdroj: Archív N.K. ​

„To už bol vrchol všetkého. Vstali a normálne odišli od stola," povedala Topkám návrhárka, ktorá sa síce cítila nepríjemne, no po pár dňoch sa na tejto situácii smeje. Aj tak jej to však nedalo a do pánov si rypla. „Spýtala som sa, či sa niečo deje a oni zahanbene odpovedali, že sa nechcú nakaziť koronavírusom. Začala som sa strašne smimať, lebo keby som stále chorá alebo mám koronavírus, samozrejme, že radšej zostanem doma," vysvetlila nám. Nuž ale, zdá sa, že na takéto situácie si v najbližšej dobe budeme musieť akurát tak zvykať.