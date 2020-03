Dráma na Českých levoch: Náhly kolaps Dagmar Havlovej (66)!

Podľa českého Blesku sa Havlová na žúrke dobre zabávala v kruhu priateľov, v jeden moment jej však nečakane prišlo nevoľno.V uzavretom salóniku sa zrútila k zemi. Ľudia okolo nej, samozrejme, nič nenechali na náhodu, okamžite sa okolo nej zbehli a začali pomáhať. Bývalej prvej dáme sa po chvíli podarilo ako tak pozviechať, večeru plnému zábavy však bol koniec.

Dagmar Havlová v sobotu večer náhla skolabovala. Zdroj: Profimedia

Afterparty ale Dagmar neopustila sama. Odkráčat do auta musela v sprievode svojich priateľov, ktorí ju cestou podopierali. Vonku potom nasadla do limuzíny. Tá ju však podľa spomínaného portálu neodviezla do rúk lekárov, Havlová išla rovno domov. Nešlo pritom o prvý takýto prípad - na Českých levoch pred tromi rokmi zostalo nevoľno aj manželke Jiřího Bartošku, po ňu však vtedy prišla rovno záchranka.