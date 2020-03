Ľudia sa zbláznili z koronavírusu: Slovenská speváčka vošla do obchodu a... TOTO nemyslia vážne!

Usmievavú brunetku sme len deň pred prvým oznámeným prípadom koronavírusu na Slovensku stretli na jojkárskej párty, kam prišla v spoločnosti svojho partnera Tonyho. Zaujímalo nás, akú má na celú situáciu pohľad ona ako mamička, keďže na internete vzniklo niekoľko skupín, ktoré sa len tak hemžia príspevkami o tom, ako čo najlepšie ochrániť deti. A to aj napriek tomu, že nikde vo svete kvôli koronavírusu žiadne nezomrelo. Niektoré mamičky dokonca s deťmi prestali chodiť von.

Dáša sa však snaží na celú vec pozerať racionálne a s triezvym úsudkom. „To je ešte horšie, pretože tomu dieťaťu klesne imunita, skôr na nej treba zamakať. Sranda je, že keď sme boli v obchode, regály s ovocím a so zeleninou boli totálne preplnené. Ovocie, zeleninu, vitamíny, chodiť veľa von, zbierať tú imunitu a normálne sa k tomu postaviť, lebo ak to má prísť, tak to príde a potom už bude neskoro nad tým premýšľať doma. S ryžou,” myslí si sexi speváčka.

Dáša na párty prišla v spoločnosti svojho partnera Tonyho. Zdroj: Jan Zemiar ​

Ako sme spomínali, počas nákupu v obchode sa stretla so situáciou, kedy si pomyslela, že ľudia naozaj bláznia. Čo sa vlastne stalo a ako jej to skomplikovalo večer, sa dozviete v našom rozhovore vyššie!