Módne (s)hity z media párty Tv JOJ: Dobre oblečení muži, Miss na 1 s hviezdičkou a Kmotríková... Nie!

BRATISLAVA - Na štvrtkovú media párty pri príležitosti predstavenia novej šou Zlatá maska prišlo veľké množstvo tvárí známych z obrazoviek Jojky. Na to, ako sa do spoločnosti vymódili, si posvietila módna dizajnérka Andrea Koreňová. Vy svoj názor môžete vyjadriť v ankete pod článkom!

Aneta Parišková, moderátorka

Šaty áno, veľmi elegantné, zamat je v kurze módy na 1. mieste. Čižmy ale vôbec nie k šatám tohoto typu. Tak vysoko elegantné šaty zabiť čiernymi čižmami je hriech. Nabudúce jednoznačne odporúčam lodičky. Kabelku si viem predstaviť k týmto šatám bez toho oranžového strapu.

Zdroj: Jan Zemiar

Frederika Kurtulíková, Miss Slovensko 2019

No konečne niečo na jednotku s hviezdičkou. Dáma žiari. Zvolila úchvatný nohavicový kostým v žiarivej červenej, veľmi lichotivý strih. Elegancia a vášeň na krásnej dáme. Tlieskam.

Zdroj: Jan Zemiar

Kristína Greppelová, herečka

Kristínka je veľmi milá, pôsobí ako jedna pekná gulička. Pekný strih tehotenských šiat, už nech to má za sebou, Držíme palce!

Zdroj: Jan Zemiar

Marián Gáborík, hokejista

Fíha, veľká pochvala. Marián siahol po športovej elegancii, štýlové sako doplnil slim rifľami a košeľou v štýle biela klasika. Za mňa to u pánov vyhral. Skvelé, atraktívne, štýlové.

Zdroj: Jan Zemiar

Michal Režný, herec

Opäť typ, čo mu podľa mňa nezáleží na outfitoch. Ale ja toto beriem. Darmo budem písať, že outfit nuda. Nevadí mu to a je to v tom prípade ok.

Zdroj: Jan Zemiar

Peter Nagy, spevák

Usmievam sa a neviem, čo napísať. Sako je štýlové, aj topánky. Tento bohémsky štýl sa mi páči. Všetko premyslené. Len tie vlasy!!! Trošku už mi to príde komické, ale ok. Je to Peter Nagy a barberov rád proste nemá.

Zdroj: Jan Zemiar

René Štúr, herec

René má fakt dobré tenisky. Kreativitu oceňujem. Všetko mu sadne, pekné a štýlové.

Zdroj: Jan Zemiar

Thomas Kamenár, moderátor

Thomasovi by som trošičku upravila nohavice alebo dala užšie slimky a poltopánky vymenila za tenisky. Gombík na saku úplne odopla, trošku to pôsobí ledabolo. Dáma má premyslený a dokonalý outfit. Krásne retro šaty doplnené zaujímavým pásom, tentoraz aj semišky na nôžkach môžu byť.

Zdroj: Jan Zemiar

Zuzana Haasová, herečka

Zuzka to dala na elegantnú dámu a urobila dobre. Všetko ladí a veľmi tento odev lichotí jej postave. Za mňa jedno veľké áno. Chválim aj vlasy a mejkap. Kočka je to riadna!

Zdroj: Jan Zemiar

Adriana Kmotríková, moderátorka

Nie. Nepáči sa mi to a neviem prečo. Farba je pre Adrianu zlá voľba, nepristane jej. Materiál overalu je síce pohodlný, keďže mi príde ako padavá viskóza, no nelichotí jej postave a pôsobí lacno. Páči sa mi však, že zvolila pekné luxusné sandáliky, kabelka nič moc, ale neruší ma. Ale povedzme si tak... Adriana je veľký človek, vyhrala ťažké boje, a preto má právo nosiť, čo len chce a v čom sa cíti dobre…

Zdroj: Jan Zemiar

Alica Ondrášová, 1. vicemiss Slovensko 2019

Atraktívne glitríky, moderný strih šiat. Nemám čo vytknúť. Iba 1 vec - Alici sa hodia oveľa viac iné farby ako čierna. Viac by sa mi páčila v jemných farbách púdru. Ale je kočka a týmto outfitom nič nepokazila. Pekné.

Zdroj: Jan Zemiar

Bruno Ciberej, moderátor

Neznášam tento štýl a neviem si pomôcť. Ako za socíku, ale ja chápem zámer. Len sa mi to nepáči a nie je to vôbec atraktívne a lahodiace pre ženské oko.

Zdroj: Jan Zemiar

Michal Hudák, moderátor

Mišo má charizmu a je fešák. Dokonca sa mi páči aj jeho outfit. Sadne mu sako, nohavice, chválim veľmi pekné farby. Pre mňa dokonalé.

Zdroj: Jan Zemiar

Vlado Voštinár, moderátor

Vlado je pre mňa vždy dobre oblečený muž. Všetko, čo má na sebe, lichotí postave. Páči sa mi u mužov odvaha nosiť pastelové aj ružové košele. Zdá sa mi to, alebo je pravda, že na tejto párty boli pánske outfity lepšie ako dámske?