Slovenská návrhárka sa pasuje s krízou: Musela začať šiť sama a… Rapídne znížiť ceny!

V týchto dňoch by sa za normálnych okolností módni návrhári nezastavili. Pred rokom bola totiž plesová sezóna už v plnom prúde a nielen známe osobnosti si vo veľkom objednávali krásne róby. Situácia sa však za uplynulých 12 mesiacov výrazne zmenila. Vo svete zúri pandémia koronavírusu a pred rokom naplno vyťažení dizajnéri sa teraz pasujú s krízou.

Oslovili sme v tejto súvislosti slovenskú návrhárku Andreu Koreňovú z módnej značky Sicily Style a tá nám prezradila, že podobne ako mnohí iní podnikatelia, aj oni prísne vládne opatrenia pocítili. „Situácia nás veľmi zasiahla. Otvárali sme veľký butik práve v najhoršom čase. Museli sme všetok tovar stiahnuť z predajne, pretože bola väčšinu z roka zavretá,“ priznala Andrea. Stavila teda na online predaj.

Problémom však je, že sa neorganizujú spoločenské podujatia, všetko je zatvorené, a to značne ovplyvnilo aj vývoj módy. „Všetko sa odvíja od toho, že ženy prestali bojovať za ženskosť. Možno naozaj nie je kam chodiť, no raz bude... Neviem, čím to je, no nastala fáza hromadného kupovania predražených teplákových súprav a podľa ponuky na trhu to vyzerá tak, že v skrini každej dámy sú minimálne 4 súpravy,“ povedala.

„Ja ako návrhár a tvorca som za menší bojkot tohoto čudného trendu - tepláky sú navždy tepláky a žena má ostať ženou. Príde chvíľa, keď nám ostane ležať v skrini 500 eur v domácom oblečení,“ zamýšľa sa Koreňová. Čo ju najviac mrzí, je, že kríza vo fashion priemysle ovplyvnila aj ľudí v spoluprácach. Je to reťazová reakcia.

„Modelky, ktoré nám fotia, zrazu nemajú čo fotiť, kam chodiť. Šoubiznis, ktorý obliekame, zrazu nemáme do čoho obliecť, keďže nikam nechodíme. Trpí reklama, trpí kultúra,“ povedala návrhárka, ktorá dokonca musela urobiť kompromis a začať šiť casual šaty, či dokonca svoje neobľúbené tepláky. „Navyše, situácia nás prinútila k tomu, že šijem veci prevažne sama,“ netají Koreňová.

Problém je aj v zavretých zahraničných fabrikách, odkiaľ odoberala látky a doplnky. No zmenila sa aj kúpyschopnosť zákazníkov. „Vidieť na ľuďoch, že sú veľmi opatrní. Museli sme rapídne znížiť ceny odevov a nájsť cestu, ako robiť sortiment nie nákladný, no stále krásny a kvalitný,“ dodala Andrea, ktorá už teraz plánuje v lete veľký event, ktorým chce pomôcť slovenským podnikateľom a ukázať silu spoluprác.