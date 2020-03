Módne (s)hity z vernisáže: Žiarivá Drobová, Javorčekovej ružový japonský kocúr a... Tejto by pristali aj handry z Miletičky!

Veronika Vagner Husárová, Miss Slovensko 2007

Keďže vlastním rovnaké čižmy v tejto zvláštnej žiarivej červenej, jedno veľké áno. Tlieskam aj celkovému výberu farieb, minimalistické a pritom oslnivé. Dĺžka sukne midi pôsobí veľmi žensky. Milujem to, keď si dá niekto námahu a miesto overenej čiernej to dá takto.

Zdroj: Jan Zemiar

Romana Škamlová, podnikateľka

Tentoraz sa mi to páči. Jemný trenčkot khaki farby a luxusný opasok zlatej sa veľmi hodia. Zas mi ale prekáža strieborný kov na kabelke. Ak je zlatý, ospravedlňujem sa. Ja by som k tomuto outfitu švihla kabelku totožnej značky ako opasok so zlatým kovom a miesto čiernych čižiem by som dala schválne khaki špicaté semišky.

Zdroj: Jan Zemiar

Dominika Ducová, moderátorka a modelka

Tentoraz sa mi to páči. Tu musím pochváliť, že nezvolila čierne lodičky. Nádherné dizajnové lodičky a luxusná brošňa robia tento čierny outfit zaujímavým. Trošku mi vadí zips na nohaviciach, šarapatu robí a vidieť odchlip. Inak veľmi pekné.

Zdroj: Jan Zemiar

Gabriela Drobová, riaditeľka Fashion TV

Ako vždy - žiarivé a prudko elegantné. Spoločenské šaty v tomto prevedení milujem. Gabriela je typický príklad toho, ako sa nosia výrazné farby a milujem jej outfity celkovo. Raz by som ju chcela obliecť aj ja. Kabelka a čižmy sú absolútne luxusné, klobúk dole.

Zdroj: Jan Zemiar

Jana Hubinská, herečka

Jooj, dáma žiari, to sa jej musí nechať. Len nejako sa neviem stotožniť s bagandžami a retro strihom šiat. Opasok sa mi nepáči. Kabelka mala oživiť outfit, no je strašne veľká! Šaty nie sú lichotivého strihu, lýtka pôsobia krátko a mohutne. Celé je to mdlé. Čierna farba dámu zostaruje a červená taška pôsobí k tomuto outfitu gýčovo. Nabudúce, prosím, niečo svieže!

Zdroj: Jan Zemiar

Zuzana Ťapáková, bývalá riaditeľka Markízy

Krásna dáma. No keď si odmyslíme mega kabelku, nuda. Iná farba kožáčika by to oživila. Ale nič sa nedá vytknúť a fakt žiaden prúser. Len proste nič premyslené a kreatívne. Ale ja to chápem. Nálady máme každý deň rôzne a podľa toho aj hádžeme outfity.

Zdroj: Jan Zemiar

Denisa Mendrejová, Miss Universe 2009

Akože, je to trendy a moderné a bla bla, ale... Ok, najprv to, čo sa mi páči. Rifle majú strih perfektný a krásne sedia. Lodičky sa hodia k tomuto typu texasiek. Chválim luxusný opasok a výraznú kabelku. No a teraz negatíva. Vršok na mňa vulgárny. Ono by to nebolo vulgárne, nebyť toho rúžu. Keby si dala Deniska nejaké štýlové sako, nepoviem ani slovo. Takto ten vršok od pása hore na mňa pôsobí trošku lacno. Ale tak je to môj skromný názor.

Zdroj: Jan Zemiar

Eva Verešová, Miss Slovensko 2002

Evka má šťastie, že má prirodzenú krásu, modré oči a nádhernú farbu vlasov. Modrý top jej farebne pristane a krásna brošňa dodáva punc luxusu. Tento jednoduchý outfit dopĺňa luxusná kabelka - nenútené a pekné. Aj v handrách z Miletičky by bola krásna.

Zdroj: Jan Zemiar

Miroslava Dobiš Michalková, stylistka

Krásny úsmev! Páčia sa mi dizajnérske pančušky spolu s opaskom a kabelkou. Takto si predstavujem outfit "little black dress" na zimnejšiu sezónu. Za mňa veľké áno.

Zdroj: Jan Zemiar

Lucia Javorčeková, fotomodelka

Fúúúúha. Nechcem byť zlá a vopred sa ospravedlňujem, lebo toto je krásna žena. Ale toto už nikdy viac. Šaty pôsobia lacno, devastujú jej tú športovú sexi kostru. A to ružové čudo chlpaté je taška a či japonský kocúr? Jejdanenky. Celé zle. Ale prešľapy robí každý. Občas sa tiež nahabem ako z Miletičky a tiež na seba nakydám. Lucku by som chcela obliekať na akcie. Je naozaj krásna!

Zdroj: Jan Zemiar

Jana Brisudová, sochárka

Fíha. Toto je zaujímavé. Šaty majú fascinujúci strih a beltbag je k nim dokonalý! Členkové čižmy sa absolútne hodia. Ľudia, sledujte, ako nosiť čiernu. Ona si to môže dovoliť! Hrdzavé vlasy a červený rúž robia z čiernej výraznú farbu a dáma žiari!

Zdroj: Jan Zemiar

Anna Amenová, Miss Universe 2010

Anička má krásne vlásky. Vzhľad pôsobí sviežo a nenútene. Glitre sú stále módny trend, nemám tu čo vytknúť. Kabelka jemnej farby zjemňuje strohosť tohoto outfitu. Pekné.