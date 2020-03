Mokráňová tehotenstvom šokovala rodinu: Takto si z nich vystrelila!

BRATISLAVA - Odkedy sa Lucia Mokráňová (28) dala dokopy so svojím partnerom Martinom, život sa jej zmenil od samých základov. Sympatická blondínka je šťastná ako nikdy predtým, otehotnela, dokonca sa rozhodla odsťahovať z Bratislavy s tým, že jej novým domovom bude Žilina, odkiaľ pochádza aj šarmantný podnikateľ. Ako čas plynie, bývalá farmárka odhaľuje čoraz viac detailov zo svojho tehotenstva a nedávno prezradila aj to, ako sa túto správu dozvedela jej rodina a Martin!

Lucka bola nedávno hosťom markizáckeho Telerána, kde sa prevalila aj správa o tom, že balí kufre a opúšťa hlavné mesto. Okrem toho prezradila, že kvôli všetkým udalostiam, ktoré za posledné obdobie prežíva, sa ona sama úplne zmenila. „ Napríklad som začala piecť, varím, baví ma domácnosť, starať sa. Teším sa, ako sa mi mení život,” povedala pred markizáckymi kamerami, pričom z nej sršala neskutočná spokojnosť.

​Moderátorom Kvetke Horváthovej a Romanovi Juraškovi okrem toho priznala aj to, ako radostnú správu oznámila svojej rodine a partnerovi Martinovi. Z maminy a babky si pritom plavovláska poriadne vystrelila.povedala s tým, že mamina bola zo správy absolútne šokovaná, no veľmi sa tešila.

Lucia Mokráňová s partnerom Martinom sa už onedlho stanú šťastnými rodičmi. Zdroj: TV MARKÍZA

„To isté som potom urobila mojej babičke,” dodala Lucka a prezradila, že stará mama sa rozplakala a aktuálne už nakupuje výbavičku. A ako to povedala Martinovi? Najprv chcela chvíľu počkať, keďže boli na pár dní od seba, no potom to nevydržala. „Počkala som asi tri hodiny, poslala som mu fotku tehotenského testu a potom som mu hneď volala,” prezradila a dodala, že ona sama o tom, že je tehotná, istý čas netušila a myslela si, že je chorá. Lekár ju však veľmi rýchlo vyviedol z omylu a dnes už očakávajú nového člena rodiny.