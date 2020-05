Čerstvá mamička Mokráňová: Intímny záber z pôrodnice!

Lucia Mokráňová patrí medzi farmárky, ktoré okolo seba nepotrebujú robiť rozruch, nevyhľadávajú škandály a nepretŕčajú sa bezhlavo na Instagrame. Reality šou pomohla plavovláske nakopnúť kariéru a každý ju dnes vníma ako úspešnú fitnesku. Po nevydarených vzťahoch našla lásku a šťastie v náručí podnikateľa Martina, za ktorým sa presťahovala do Žiliny.

Zo zaľúbenej dvojice sa v piatok stali po prvý raz rodičia. Lucia na svet priviedla ich malú princeznú, ktorej dali nezvyčajné, no za to krásne meno Tali. Markizáčka je s maličkou ešte v nemocnici a hoci sa hneď po pôrode pochválila záberom dcérky s jej otcom, neskôr pridala Lucka intímny záber so svojím uzlíčkom šťastia. Polovičná Češka si urobila fotku, ako svoju dcérku kojí. „Toto sa nedá opísať slovami. Milujem ťa Tali," napísala ku krásnemu záberu s malinkou.