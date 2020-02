Pochudnutá televízna moderátorka otvorene: Problémy s anorexiou!

Nikol získala korunku pre najkrajšiu Češku ešte v roku 2015. Modelingu sa však venovala už ako mladé dievča a v jeho vodách úspešne pláva dodnes. Jej telo je zároveň jej pracovným nástrojom, a preto neustále dbá o svoju figúru. Denne trávi čas v posilňovni a dáva si pozor na všetko, čo zje. „Som modelka, cvičím, sacharidy som pred rokom vysadila. Výsledkom bol pekáč buchiet na bruchu. Strava robí veľmi veľa,” vysvetlila Nikol pre portál super.cz.

Nikol Švantnerová si dáva pozor na stravu a veľa cvičí. Zdroj: Instagram N.S.

Zároveň však priznala, že v minulosti si aj ona prešla poruchami príjmu potravy, a to práve kvôli kariére modelky. Ako šestnásťročná vycestovala do Hongkongu, kde chudučkú Nikol tlačili do toho, aby bola ešte štíhlejšia. „Tam mi povedali, že ak chcem ísť prehliadku Dior, musím schudnúť ešte tri kilá. Šestnásťročnému dievčaťu nevysvetlíte, že to je zle, keď chce ísť za svojím cieľom. Skončila som v nemocnici a mala som problém. O to viac som si to v hlave zrovnala a už to nikdy nechcem zažiť. Telo máme len jedno a nechcem si ho devastovať. Veľa cvičím, a preto riešim stravu. Telo potrebuje viac vyživovať,” uviedla Nikol.

Nikol Švantnerová v poslednej dobe pôsobí veľmi vychudnuto. Zdroj: Instagram N.S.

V poslednom čase však Nikol ešte viac schudla, a tak sa začali šíriť dohady, či moderátorka Fashion TV opäť neprepadla zákernej anorexii. Brunetka však tvrdí, že za jej úbytkom váhy je niečo iné. Už nejaký čas totiž rieši vážne zdravotné problémy svojho psíka Lilly, ktorého čaká v pondelok ďalšia operácia. Nečudo teda, že ustarostená Nikol nemá na jedlo momentálne ani pomyslenie. A odráža sa to aj na jej tele. „Keď som v strese, tak mám pocit, že sa vysaje celý život, hovorím tomu chudnutie stresových kíl.”

Nikol Švantnerová údajne chudne zo stresu. Ťažké obdobie prežíva kvôli svojmu psíkovi Lilly. Zdroj: Instagram N.S.

Dúfajme, že nakoniec všetko dobre dopadne a moderátorkin domáci miláčik jej opäť bude prinášať radosť.