BOLESTNÁ SPOVEĎ krásky z Talentu: Môj BOJ s ANOREXIOU... Mám kosti 80-ročnej ženy!

PITTSBURGH - Americká speváčka Jackie Evancho (22) sa preslávila v americkej súťaži America's Got Talent, v ktorej sa objavila v roku 2010. Keď mala 15 rokov, trpela anorexiou. Následky tejto choroby sa naplno prejavili až teraz. Po ťažkej nehode, ktorá sa odohrala začiatkom minulého roka, jej doktori povedali, že už v mladom veku trpí osteoporózou a jej kosti vyzerajú, akoby mala 80 rokov!

Jackie Evancho sa už vo veľmi mladom veku stala jednou z najznámejších speváčok v USA. Ako 10-ročná sa prihlásila do súťaže America's Got Talent, v ktorej spravila dieru do sveta, keď sa jej podarilo skončiť na výbornom 2. mieste.

VIDEO: Jackie Evancho v America's Got Talent.

Pre magazín People sa teraz rozhodla prehovoriť o svojom neľahkom boji s vážnou chorobou. Jej prvé problémy s anorexiou začali, keď mala 15 rokov. Vtedy začala badať zmeny na svojom tele, ktoré súviseli s pubertou. „Všimla som si, že vyzerám trošku väčšia. Spýtala som sa mamy, či som tučná. Povela že nie. Potom som začala s ľahkou diétou a cvičením, ale nevidela som výsledky a tak som to vyhnala do extrémov," povedala speváčka.

Vrchol jej problémov prišiel, keď mala 20 rokov. S príchodom pandémie nevidela nič, čo by ju mohlo rozptýliť od jej problému. V januári 2021 mala vážnu dopravnú nehodu. Zlomila si pri nej chrbticu, a to rovno na dvoch miestach. „Boli to abnormálne zlomeniny. Takto sa lámu kosti 80-ročných ľudí! Tak som vlastne zistila, že moje stravovacie problémy spôsobili osteoporózu," povedala Jackie.

Najväčší problém pre ňu bolo, že v rámci rekonvalescencie musela veľa jesť a pribrať. „Musela som jesť, aby sa moje kosti mohli zrásť. To ma veľmi rozhodilo, pretože som pribrala. Keď som sa konečne vyliečila, ozvala sa táto choroba opäť a povedala mi, že na seba musím byť veľmi tvrdá, aby som to zo seba všetko dostala," doplnila mladá umelkyňa.

Pomoc vyhľadala v okóbri. Jej anorexia bola dlhotrvajúci problém. Rovnako dlhá bude aj liečba. „Stále s tým bojujem. Ale je to dobré, pretože pred rokom som to už vzdávala. Tá spomienka je hrozne bolestivá. Stále nie som zdravá, ale bola som schopná do môjho života zaviesť lepšie stravovacie návyky," dodala speváčka.