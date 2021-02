Drobovej moderátorka oľutovala plastiky: Úplne jej to zmenilo tvár!

PRAHA - Aj krásne ženy niekedy vymýšľajú a chcú byť ešte krajšie. Nie vždy to však so zákrokmi na estetickej klinike vyjde. Presvedčila sa o tom aj Česká Miss 2015 a zároveň moderátorka Fashion TV Nikol Švantnerová.

Nikol Švantnerová v roku 2017 natoľko zaujala riaditeľku Fashion TV Gabrielu Drobovú, že džob moderátorky dostala ešte skôr, než sa kastingy vôbec skončili. Jednou z jej devíz je aj veľmi príjemný vzhľad.

Zdroj: Instagram NŠ

Ale Nikol mala obdobie, keď chcela viac... A tak skúšala rôzne zákroky. Dala si napríklad na plastickej chirurgii odstrániť kruhy po očami. „Bola som na tom pred rokom a bolelo to hrozne. Dlho mi mizli modriny, pretože s nimi mám celkom problém. Efekt bol, ale nie veľmi dlho. Druhý raz by som už na to nešla,” zverila sa brunetka.

To však nie je jediný zásah do tváre, ktorý oľutovala. Ešte horšie to bolo s botoxom, ktorý sa využíva na vyhladenie vrások. „Strašne mi spadlo čelo a zmenilo mi to výraz, hlavne mi strašne chýbala mimika. Strašne som to ľutovala,” vyhlásila podľa Aha! bývalá misska.