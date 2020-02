Hviezda nového seriálu JOJ Ján Koleník: Prehovoril o otcovstve!

Seriál Jenny, ktorý sa čochvíľa rozbehne na obrazovkách JOJ-ky, sa zaoberá ťažkou témou. Rozpráva príbeh mladej, bezstarostnej školáčky, ktorá miluje tanec, no objaví sa u nej rakovina. Správa zasiahne ju, jej brata, starú mamu i milujúceho otca v podaní Janka Koleníka. Kým doposiaľ hrával skôr akčných hrdinov či sexidoly, teraz ho uvidíme v roli otca. Ako však reagoval samotný herec na ponuku?

prezradil nám Koleník.

V skutočnom živote však zatiaľ nemal to šťastie, aby sa stal otcom. No vynahrádza si to aspoň pri svojej desaťročnej neterke, ktorú zbožňuje a ktorá zbožňuje jeho. Ak by však predsa len mal vlastnú ratolesť, akým otcom by bol? „Som vo veku, kedy som sa už prehral do postáv otcov a nevadí mi to, aj napriek tomu, že vlastné deti nemám. Pretože sa to dá veľmi empaticky predstaviť, ako by to bolo. Ja si myslím, že by som bol dobrý otec, že by som bol taký edukatívny, výchovný, ale všetko teda veľmi mierne. Mám desaťročnú neter, ktorú nasmerovávam, vychovávam, ale nebudem svojej sestre do toho nejakým spôsobom zasahovať,“ povedal pre topky.sk. Zároveň však dodal, že si uvedomuje svoju rolu strýka a výchovu necháva na svoju sestru.

V seriáli sa okolo neho motalo hneď niekoľko detských hercov, preto nás zaujímalo, ako sa mu s nimi spolupracovalo. Mali z neho obavy či skôr naopak? „Myslím, že nikdy nebudem autorita pre deti, pretože veľmi rýchlo zistia, že si môžu voči mne hocičo dovoliť, ale ja som rád. Ja sám som človek, ktorý má ešte v mojom veku rešpekt pred autoritami, pred hercami, pred riaditeľmi. Som tak vychovaný,“ vysvetlil rodák z Banskej Bystrice, ktorý sa s detskými hercami delil aj o profesné rady.

Ján Koleník si zahral v seriáli Jenny otca onkopacientky. Zdroj: TV JOJ