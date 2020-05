Strach Jána Koleníka z mladšieho kolegu: Kvôli Ľubovi Kostelnému sa presťahoval!

BRATISLAVA – Nie vždy majú ľudia šťastie na fajn kolegov, s ktorými dobre vychádzajú. Niekedy vám jednoducho iný človek nesadne, či sa ho dokonca obávate. Počas štúdia na vysokej škole mal presne tento problém najmä medzi diváčkami obľúbený Ján Koleník (40). Ten sa totiž bál svojho kolegu Ľuboša Kostelného (38), a to aj napriek tomu, že výzorovo veľmi výrazný herec je od neho o 2 roky mladší. Dokonca sa kvôli nemu aj presťahoval.

Ján Koleník aj Ľuboš Kostelný patria medzi skvelých a nezameniteľných slovenských hercov. Počas štúdia na vysokej škole ale ich vzťah spolubývajúcich nebol práve najlepší. Ako totiž ryšavý rodák z Martina prezradil v talkšou SoaRea s Renátou Ryníkovou, sexsymbol, ktorý dnes stvárňuje aj úlohy drsňákov, z neho mal obavy. K tejto historke sa dostali tým, že Ľuboš ozrejmil moderátorke, ako vlastne vzniklo ich kamarátstvo.

Ľuboš Kostelný bol hosťom Renáty Ryníkovej v šou SoaRea. Zdroj: YouTube

„Ja som nastúpila do toho prvého ročníka, vy ste už boli druháci a tam som sa k vám tak nainštalovala,“ chcela začať tému Rea, no Ľuboš ju zastavil, že to, ako sa k nim nainštalovala, je celkom zaujímavý príbeh. Ľuboš spočiatku býval na izbe s Mariánom Mitašom a ďalším študentom, ktorého prezývali Ciciak. Oboch však vyhodili a ostal len Kostelný. Napokon dostal nových spolubývajúcich v podobe chalana, ktorý študoval dramaturgiu, a druhým bol Ján Koleník.

„Jano, taký bojazlivý, nepoznačený chlapec z Banskej Bystrice, síce o dva roky starší odo mňa, sa ma bál. Ja som bol pre neho úplný ancikrist alebo čo,“ zaspomínal si Kostelný a tmavovlasá herečka ho so záujmom počúvala. „Tým pádom, že sa ma Jano bál a že bol stále v nejakom strese, tak na tej izbe ani nebol a bol u vás, u báb. A zrazu ty si sa so mnou kamarátila a furt si bola u mňa na tej izbe,“ opísal Ľuboš vysokoškolské časy.

Renáta vtedy bývala na izbe hneď vedľa s dvomi dievčatami, no keď k nim začal chodiť na návštevy Koleník, ona bola varená-pečená na vedľajšej izbe. Napokon to dospelo až do takého štádia, že dnes ostrieľaný jojkár začal bývať na dievčenskej izbe a Rea sa nasťahovala k sympatickému ryšavcovi. Strach z Ľuboša tak Janka doslova vyhnal bývať inam.

Ľuboš Kostelný porozprával Renáte, ako vzniklo ich kamarátstvo. Za všetkým je strach Janka Koleníka z Ľuba. Zdroj: YouTube