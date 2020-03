Hviezda jojkárskeho seriálu Jenny: S rakovinou sa stretla aj v realite... Nezastaviteľný vodopád sĺz!

Je mladá, talentovaná a kariéru má ešte pred sebou. Momentálne je v maturitnom ročníku a už ju pozná celé Slovensko. Bára Očenášová, ktorá stvárňuje onkopacientku v jojkárskom seriáli Jenny, sa musela kvôli úlohe vzdať svojich vlasov. Do emotívnej novinky sa dostala vďaka konkurzu, ktorý robil štáb na konzervatóriu, kde blondínka študuje. Dnes pekné dievča s chlapčenským účesom prezradilo, aké to bolo, keď ju jej vlasov zbavili. Nebolo jej všetko jedno a spustila nezastaviteľný plač.

„Najprv to bolo také, že oni ma určite nevyholia. Potom dali Simonovi, môjmu hereckému kolegovi, do ruky strojček, dali mi do ruky zrkadlo a vtedy sa spustil vodopád sĺz a už som to nevedela zastaviť. Ale tak nejako som si zvykla a už sa to so mnou nejako zžilo,“ povedala nám Bára, ktorej emócie pred kamerou boli skutočné.

Bára Očenášová prišla kvôli seriálu o vlasy. Vodopád sĺz nevedela zastaviť. Zdroj: TV JOJ

Stvárniť študentku strednej školy, ktorá si užíva život naplno a zrazu ju zasiahne správa, že má rakovinu, zrejme nebolo jednoduché. Preto nás zaujímalo, ako sa dokázalo tak mladé dievča zžiť so svojou postavou Jenny. „Ja som mala to šťastie, že som mala informácie z prvej ruky. Moja veľmi dobrá kamarátka si všetkým týmto prešla a nejednu noc sme strávili tým, že sme sa o tom rozprávali, aj sme si poplakali. Veľmi mi v tom pomohla a vlastne vďačím za to hlavne jej, že celá tá inšpirácia bola ona,“ odtajnila nám sympaťáčka, ktorej kamarátka si prešla tým, čo zažívala jej postava. Bára sa tak s onkologickým ochorením a pacientkou stretla aj v reálnom živote, nielen na pľaci.

Zažiť to čo i len pred kamerou, dá človeku zabrať. Najmä, keď sa nakrúcalo priamo v nemocnici na bratislavských Kramároch. Maturantka tak mala možnosť pozhovárať sa aj so sestričkami, ktoré sa denne starajú o onkopacientov. Aký postoj k nim má Bára teraz?

„Už aj predtým som ich veľmi obdivovala, ale teraz viem, že to sú naozaj bojovníci. To sú naozaj veľmi silné deti, veľmi silní ľudia,“ povedala herečka. Predtým mala pocit, že o tejto problematike vie veľa, no sama uznala, že sa mýlila. „Keď som prišla do tej nemocnice a rozprávala som sa so sestričkami, tak to bolo vlastne také, že som nevedela vôbec nič. A som veľmi rada, že som sa dopracovala k tomu, aby som o tom vedela viac a teraz mám ešte väčšiu pokoru k nim,“ hovorí Bára, ktorej snom je zahrať si v horore.

Kamrátka Báry Očenášovej bola onkopacientka. Vďaka nej mala Bára informácie z prvej ruky. Zdroj: TV JOJ