Michael Kováčik si preklepol uchádzačky o titul Miss osobne: Bordel a tma... TOTO nie!

V uplynulý týždeň si verejnosť mohla po prvýkrát pozrieť finálovú dvanástku dvadsiateho piateho ročníka súťaže Miss Slovensko. Dievčatá predstavil Michael Kováčik, ktorý sa riaditeľského postu prestížnej súťaže chopil len nedávno. O tom, že ku svojej funkcii pristupuje naozaj zodpovedne, svedčí aj fakt, že si osobne pozrel prihlášku každej z viac ako 300 krások.

„Každá poslala tri fotky a ešte videovizitku, takže som mal také krásne Vianoce strávené pred počítačom,” priznal s úsmevom Michael, ktorý je však s výberom nadmieru spokojný. Práve videovizitky, ktoré dievčatá natočili, boli v mnohých prípadoch rozhodujúce. Niektoré dámy však na tento fakt pravdepodobne pozabudli a porota sa tak popasovala aj s nelichotivými zábermi.

„Boli napríklad také, že keď si niekto natáča videovizitku a robí to vo svojej izbe a má tam neporiadok, tak to bolo úsmevné, trošku si mohli dať niektoré viac záležať,” prezradil Michael. Ďalšou častou chybou bolo svetlo. „Niektoré dievčatá nám to poslali v takom polosvetle, že skoro úplnej tme, že si človek povie: Tak prečo si tam nerozsvietiš, keď točíš videovizitku niekomu, kto ťa nepozná? To je také zvláštne,” zamýšľa sa.

Michael Kováčik je s finálovou dvanástkou spokojný. Zdroj: Ján Zemiar,

Nuž, kto chce uspieť v konkurencii stoviek krásnych dievčat, musí myslieť na každý detail. Viac v rozhovore s Michaelom Kováčikom.