KORONAVÍRUS Na pandémiu doplatila prestížna súťaž Miss Slovensko: ZRUŠENÉ hlasovanie aj finále!

BRATISLAVA – Čím ďalej, tým viac ľudí je zasiahnutých a obmedzených koronavírusom. Výnimkou nie je ani prestížna súťaž krásy Miss Slovensko, ktorá už pozná tohtoročné finalistky. Tie mali o titul kráľovnej krásy zabojovať počas aprílového finále, no to je zrušené! Rovnako aj hlasovanie o Miss Sympatia.

Koncom januára organizátori a riaditeľ súťaže krásy Michael Kováčik predstavili dvanástku tých najkrajších dievčat pre rok 2020. Dievčatá mali 25. apríla zabojovať o korunku, titul a možnosť účasti na Miss World počas finále Miss Slovensko 2020, avšak situácia sa zmenila a večer odovzdávania titulov sa ruší!

V pondelok sa malo spustiť aj hlasovanie o Miss Sympatia, avšak ani k tomu nedôjde. Za všetkým je aktuálna situácia s koronavírusom a opatrenia. „Na základe rozhodnutia Vlády SR o vyhlásení mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky sme sa ako organizátor súťaže Miss Slovensko rozhodli posunúť termín finálového večera 25. ročníka, ktorý sa mal pôvodne konať 25. apríla 2020. Zároveň sa tým ruší termín začiatku hlasovania v kategórii Miss Sympatia 2020, ktoré malo začať 16. 3. 2020,“ znie stanovisko zverejnené na Instagrame.

Náhradný termín finálového večera zatiaľ nie je známy. „O novom termíne budeme informovať hneď, ako to bude možné. Ďakujeme všetkým za pochopenie,“ píše sa na sociálnej sieti. To, kedy Frederiku Kurtulíkovú na tróne vystrieda nová kráľovná, je zatiaľ otázne. V danej veci sme oslovili aj riaditeľa súťaže. „Finále sme vzhľadom na aktuálnu situáciu museli preložiť. Veríme, že je to dobré a zodpovedné rozhodnutie. O novom termíne rokujeme a budeme o ňom informovať budúci týždeň,” vyjadril sa pre topky.sk Michael Kováčik.