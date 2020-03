Bývalá slovenská misska odhalila trpkú pravdu o súťaži: Prišla o menštruáciu a každé ráno sa budila so strachom!

Tá sa ešte ako 18-ročná zúčastnila prestížnej súťaže krásy Miss Slovensko. Bolo to v roku 2003 a Mirka si z nej odniesla titul prvej vicemiss. Z úspešného finále sa jej podarilo ťažiť ešte niekoľko rokov. Krátko po súťaži absolvovala množstvo fotení a na prehliadkových mólach sa táto kráska objavuje dodnes. Navyše aj po sedemnástich rokov sa pýši perfektnou vymakanou postavičkou.

Ako však nedávno prezradila, medzi figúrou, akú mala v súťaži a jej dnešným telom je jeden podstatný rozdiel, hoci by ste ho voľným okom hľadali len ťažko. Luberdovej forma počas súťaže Miss bola doslova vytrápená a pod dokonalými krivkami sa skrývalo nepríjemné tajomstvo. Dnes je síce brunetka známa svojou láskou k zdravému stravovaniu a perfektnému životnému štýlu, no pred rokmi to tak nebolo.

„Rozdiel medzi fotkou z Miss a posledného leta je vo váhe takmer žiaden. V čom je však megarozdiel, je, že na Miss som bola vyhladovaná, nemala som menštruáciu, žiadnu kondíciu a každé ráno sa budila zdesená myšlienkou, že či opäť hladovať alebo čo vôbec jesť,” priznala modelka na svojom Instagrame, kde na porovnanie zverejnila zábery z doby súťaženia a minulého roku.

Ako sama uviedla, rozdiel je v kvalite života a ten sa dnes nedá porovnať s tým, aký viedla kedysi. Klobúk dole za takéto priznanie, Mirka môže byť rozhodne inšpiráciou pre mnohé ženy, ktoré si ani neuvedomujú, ako hladovaním negatívne ovplyvňujú svoj organizmus, ohrozujú zdravie a kam to až môže dospieť...