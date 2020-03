Frederika Kurtulíková o Miss World: Kráska priznala, že je to náročné... S TÝMTO potrebovala pomôcť!

BRATISLAVA – Napriek tomu, že finálový večer Miss Slovensko 2020 je momentálne zrušený kvôli opatreniam, tak či tak sa obdobie kraľovania Frederike Kurtulíkovej (25) schyľuje ku koncu. Ako víťazka minulého ročníka reprezentovala našu krajinu na svetovej súťaži Miss World a ako sama priznala, bolo to náročné obdobie. Dokonca prezradila, s čím potrebovala pomôcť a aj ona má v pláne podať pomocnú ruku novej kráľovnej krásy, ak o to bude stáť.

Už 25. apríla sa malo konať finále súťaže krásy Miss Slovensko 2020 a Frederika Kurtulíková mala odovzdať korunku svojej nasledovníčke. Jej obdobie na tróne sa však o určitý čas predĺži, keďže finálový večer je zatiaľ zrušený a o novom termíne sa rokuje. My sme sa ešte stále úradujúcej Miss Slovensko opýtali, či už nejako vníma, že sa jej kraľovanie chýli ku koncu. „Pociťujem to, ale aj sa teším, že príde zase niečo nové, ale určite mi to bude aj z istej časti ľúto. A hlavne som veľmi zvedavá, kto bude ďalšia víťazka,“ povedala nám Frederika s tým, že mala jednu favoritku, no teraz už má problém vybrať si aj najsilnejšiu trojicu.

Frederika už má za sebou skúsenosti aj so svetovou súťažou a tak nás zaujímalo, či sa o ne podelí aj s novou víťazkou. „Keď bude mať záujem, som k dispozícii a hlavne, čo si myslím, že by mohlo pomôcť, tak konkrétne disciplína beauty with the purpose, ako ten charitatívny projekt zrealizovať. Lebo v tomto som ja mala ťažkosti, že som si to nevedela predstaviť. A to som povedala, že veľmi rada pomôžem,“ vyjadrila sa Kurtulíková, ktorá je pre novú budúcu kráľovnú krásy k dispozícii.

Aj ona sama si s tým nechala pomôcť, keďže si nevedela celkom predstaviť, ako by to malo vyzerať a tak sa informovala u bývalých víťaziek. „Stále som mala takú nejasnú predstavu, čo sa vlastne na tom Miss World očakáva. Lebo jedna vec je charita, robiť tú charitu, druhá vec je ale to pekne spracovať, filmovo v podstate. Zistila som úplne presne čo to je, až keď som tam bola,“ tvrdí Frederika.

Sympatická kráska sa dostala na súťaž, o ktorej sníva minimálne polovica dievčat. Na finále Miss World spomína s radosťou. Najmä na najsilnejší moment. „Aj teraz, keď som si na to spomenula, tak ma to tak znova dojme. Bolo to ťažké obdobie ten mesiac. Ale keď už sme stáli v backstagi, že začne šou a vedeli sme, koľko ľudí približne tam príde, ale sme tú atmosféru ešte nezažili a vlastne už pomaly odpočítavali a my sme počuli tých fanúšikov z toľkých krajín sveta, ako tam sedia a povzbudzujú... A zrazu všetci tak spoločne! Nám všetkým do jednej vyšli slzy a zimomriavky,“ spomína s úsmevom Frederika.