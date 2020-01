FOTO Kmotríkovej prekvapivý odchod z JOJ-ky: Po poslednom vysielaní prišlo TOTO!

BRATISLAVA - Definitívny koniec! Adriana Kmotríková (49) v nedeľu večer poslednýkrát moderovala jojkárske Noviny. Krátko pred Vianocami sa totiž na verejnosť dostala informácia, že plavovláska podala výpoveď. Dôvodom mala byť túžba po zmene. No hoci v televízii strávila celých 15 rokov, hneď po odvysielaní posledného spravodajstva si to namierila domov. Na Kolibe sa ani nezdržala!

Adriana Kmotríková sa v nedeľu večer nadobro rozlúčila s divákmi televízie Joj. Po dlhých 15 rokoch totiž podala výpoveď a nadobro ukončila svoje pôsobenie pred televíznymi kamerami. Mnohí jej kolegovia sa na túto chvíľu pripravili a plavovláske prichystali prekvapenie - či už v podobe kytíc alebo reportáže, ktorú odvysielali v jej posledných Novinách.

FOTO Kmotríková poslednýkrát vysielala: Po vyše 15 rokoch definitívny KONIEC!

O to prekvapivejšie je, že plavovláska sa po odmoderovaní posledného spravodajstva v televízii vôbec nezdržala. O 20:29 už opúšťala brány Jojky a ďalší traja chlapi jej pomáhali s vecami a darčekmi. Človek by pritom čakal, že so svojimi blízkymi spolupracovníkmi po poslednom vysielaní chvíľu pobudne a na rozlúčku si možno aj posedí pri pohári vína.

To sa však nekonalo! Je však možné, že rozlúčková párty Kmotríkovú s jej kolegami ešte len čaká. V každom prípade po nedeľnom vysielaní si to plavovláska namierila rovno domov.

Adriane Kmotríkovej pomáhali kolegovia s darčekmi a vecami. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Adriane Kmotríkovej, samozrejme, pomáhal aj jej dlhoročný kolega z Novín Ján Mečiar. Zdroj: Vlado Benko Jr.

