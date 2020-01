FOTO Kmotríková poslednýkrát vysielala: Po vyše 15 rokoch definitívny KONIEC!

Adriana Kmotríková sa v nedeľu večer poslednýkrát posadila do moderátorského kresla. Ako počas Vianoc prezradila, po 15 rokoch v jojkárskych Novinách zatúžila po zmene a rozhodla sa dať svojej milovanej práci zbohom.

„Skutočný dôvod môjho odchodu je taký, že po vyše 20 rokoch na televíznej obrazovke, aj keď som po celý ten čas túto svoju prácu milovala, zatúžila po zmene. Po ťažkých obdobiach, ktoré som prekonala, sa cítim byť zdravá, plná energie a radosti zo života, a preto som dospela k rozhodnutiu, že teraz je ten čas, keď sa môžem začať venovať niečomu novému. A teším sa na to,“ priznala Kmotríková.

Adrianu Kmotríkovú reportáž od kolegov dojala. Zdroj: TV JOJ

Adriana Kmotríková sa neubránila slzám dojatia. Zdroj: TV JOJ

Televízia Joj sa so svojou dlhoročnou moderátorkou rozlúčila reportážou, v ktorej zmapovala jej 15 rokov pôsobenia na Kolibe a jej kolega Ján Mečiar, ktorý po jej boku sedel väčšinu toho času, jej na rozlúčku daroval veľkú kyticu bielych ruží.

„Toto je od nás, za celú redakciu, za celých tých 15 rokov z ktorých si väčšinu strávila so mnou, bola si moja televízna polovička. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Prvé moje vysielanie bolo s tebou, tvoje posledné je so mnou. Ďakujem ešte raz,“ zneli slová Jána Mečiara. Potom sa už slova chytila samotná Adriana, ktorá za jej poslednými Novinami dala záverečnú bodku.

Ján Mečiar dal Adriane Kmotríkovej za celú redakciu veľkú kyticu ruží. Zdroj: TV JOJ

„Vy ste ma tak dojali, že neviem, čo mám teraz povedať, ale... Ďakujem. Milí diváci, dovoľte mi, keďže toto je moje posledné televízne vysielanie, aby som sa z úprimného srdca poďakovala predovšetkým televízii Joj za príležitosť, za krásne roky strávené pred kamerou, zvlášť nášmu šéfovi Rolovi Kubinovi, za to, že mi umožnil... On vie, čo mi umožnil,“ začala Kmotríková.

„Všetkým kolegom a najviac asi tebe Janko, za to, že si ma vždy podržal, pomohol, ty vieš tiež, kedy. No a vám, milí diváci, by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za priazeň a podporu. Prajem vám najmä veľa zdravia a tiež takej obyčajnej, ľudskej lásky, v akejkoľvek pdobe, nech si ju rozdávame. Všetci ju potrebujeme. Majte sa krásne a dovidenia,“ dodala na úplný záver dlhoročná moderátorka.

Adriana Kmotríková sa v nedeľu večer definitívne rozlúčila s Novinami. Zdroj: TV JOJ