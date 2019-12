Spevácka legenda nechystá na Silvestra nič špeciálne: Chcem mať voľno a užiť si to

„Dúfam, že to tak bude. Nechystám sa hrať, ani nič také. Chcem mať voľno a užiť si to a v januári tam cítim šancu, že by som si mohol sadnúť ku klavíru alebo s gitarou a začať zase pracovať na pesničkách,“ povedal interpret, ktorý len prednedávnom veľkolepými koncertmi dooslavoval 40 rokov na hudobnej scéne.

„Ono to znie tak zvláštne, ale rád by som nahral ďalší album. To je možno aj tým, že som si už zvykol ísť stále ďalej a nemám ten pocit, že by som si teraz potreboval sadnúť a už sa na všetko vykašľať, že všetko bolo... Taký pocit nemám,“ uviedol Žbirka. „Ale uvidím, čo bude, ani predtým som nikdy nevedel, najmä keď sa niečo zásadné skončilo a mne teraz skončili zásadné koncerty, ktoré mapovali moju sólovú kariéru. No stále nemám pocit, že je všetko hotové a nemám ani žiadny úplne najkonkrétnejší plán. Jeden plán v rámci nahrávania už mám, ale o ňom ešte nebudem hovoriť, predbiehal by som, najprv musí byť materiál,“ podotkol spevák a hudobník, ktorý je úprimne vďačný za to, že si v živote mohol splniť tie najväčšie sny.

„To bol naozaj dar. Kedysi v 80. rokoch sme zvykli s Lacom Lučeničom na hoteloch žartovať, že som sa stretol s Paulom McCartneym alebo že mi telefonoval a radil sa so mnou o nejakej pesničke a potom sa mi to naozaj stalo... Potom mi naozaj Paul hral pesničku a pýtal sa ma, čo ja na to. Stali sa mi veci, o ktorých som si myslel, že sú absurdné a že je to vtip a vôbec som s nimi nepočítal. Veď aj logicky, do '89 sme žili v úplne iných podmienkach, nemohol som si myslieť, že raz budem nahrávať v Abbey Road a že budem robiť takéto veľké koncerty. Je to dar, že som to stihol uskutočniť, že sa to všetko stalo, že som natočil tie albumy, mám takéto nahrávky a takéto koncertné zážitky,“ poznamenal 67-ročný Bratislavčan.

Rovnaké úspechy praje podľa vlastných slov každému. „Prajem všetkým také úspechy, ako som zažil ja nedávno na tých pódiách, že prešli dve hodiny a zistil som, že sme nič nepokazili, pamätal som si všetky texty a všetko sme zahrali a uskutočnilo sa to... Všetkým, ktorí sa o niečo snažia, prajem niečo podobné. Aby sa im darilo. A viem, že to bude znieť, ako klišé, ale aj veľa zdravia! To je úplne jasná vec,“ uzavrel spevák.