Novoročné želanie slovenskej herečky: Praje si hlavne pohodu!

„Aby náš život bol ďalej taký, aký je a aby sme vedeli zvládať všetky problémy, ktoré sa vyskytnú,“ povedala.

S manželom Martinom Mihalčínom, frontmanom známej prešovskej skupiny Heľenine oči, sú podľa nej veľmi pohodový pár. „Aj keď sú niekedy stresujúce situácie, snažíme sa byť v pohode. Ja si myslím, že to je základ vzťahu, nepočítať s tým, že človek bude žiť večne v harmónii. Hlavné je, aby si dvaja ľudia uvedomovali, že keď je akýkoľvek problém, tak sú tam jeden pre druhého a dokážu sa podporiť. To je to najlepšie, čo môže byť... My sme teda veľmi v pohode, aj keď nehovorím, že nemáme nikdy žiadne ťažkosti,“ poznamenala herečka, ktorá sa bude v zime s malou Emou tešiť z každého snehu. „Ten prvý sme zažili len kratučko, v Tatrách na premiére filmu a vtedy to Emu nezaujalo tak, ako som čakala. Budeme to teda s každým snehom skúšať znova,“ zasmiala sa herečka, ktorá si aj v zime vždy rada vyjde na prechádzku alebo si vonku zabehá.

S ďalšími športovými aktivitami to Marcinková v zime nepreháňa. „So zimnými športmi je to u mňa tak, ako s mnohými ďalšími vecami, ktorým by som sa rada venovala, ale išlo by to na úkor toho, čo je v mojom hodnotovom rebríčku vyššie - čiže rodina, práca, knihy a behanie... Ale myslím, že sa k zimným športom dostanem opäť cez našu dcéru, keď sa bude učiť lyžovať alebo korčuľovať,“ dodala.