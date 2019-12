Pred rokom potratila, dnes sa opäť hrdí bruškom: Manželka Tomiho Kida čaká bábätko!

Najprv obrovská radosť, potom smútok. Takto vyzeral záver minulého roka pre boxera Tomiho Kid Kovácsa a jeho manželku Dominiku. Tí oznámili, že sa ich rodinka rozrastie a termín pôrodu mali dokonca podobní ako ich priatelia Jasmina Alagič a Patrik Rytmus Vrbovskí. Už v lete sa mali tešiť z bábätka, no osud to zariadil inak. Na sklonku roka prišli bolesti a krvácanie a Dominika, žiaľ, potratila.

Dominika Kovásc o bábätko v závere minulého roka náhle prišla. Zdroj: Instagram D.K.

Napriek veľkej strate sa však húževnatá fitnesska nevzdala a čo najskôr sa snažila vrátiť späť do normálneho života. Naďalej sa venovala cvičeniu, fanúšikom a rodine a na život sa pozerala s čo najväčším optimizmom. A vyplatilo sa. Uplynul presne rok a plavovláska sa opäť pochválila fotografiou spod vianočného stromčeka, na ktorej hrdo vystavuje tehotenské bruško.

Dnes sa Dominika Kovács opäť pýši zaguľateným bruškom. Zdroj: Instagram

„Krásne sviatky prajeme všetkým a ako som písala pred rokom, všetko sa pre niečo deje, všetko má svoj význam a po každej búrke výjde slnko a to každému z nás," pripísala k záberu fitnesska a ku koncu roka vyzýva i ostatných, aby sa svojich snov nevzdávali. „Tak preto robte veci najlepšie ako len viete, buďte pokorní, trpezliví, nikdy sa nevzdávajte a verte, že raz vám to vyjde. Život je ako bumerang, 'Čo dáš, to dostaneš'."

Budúcim rodičom držíme palce.