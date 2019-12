Silvester známej herečky: Bujaré oslavy neobľubuje, radšej bude pracovať!

„Tak, ako milujem Vianoce, Silvester ma obchádza oblúkom. Väčšinou na Silvestra aj tak pracujem a jediné, čo je na ňom podľa mňa pekné, je to, že to má v tom divadle takú sviatočnejšiu atmosféru a že môžeme pred polnocou spočinúť s tými našimi divákmi. To je super,“ poznamenala v rozhovore.

„Ale mimo to, ten komerčný tlak na to celé a aj ten tlak tých predsavzatí... To neznášam. Mne život plynie a prináša počas roka veľmi veľa začiatkov aj koncov, nemám to stanovené dátumom 31. decembra alebo 1. januára, v tomto smere to vôbec nevnímam,“ uviedla.

Preto si obľúbená herečka nedáva ani predsavzatia. „Tie si nedávam, keď mám nejaké túžby niečo zmeniť, robím to priebežne. Hlavne, ja predsavzatia vnímam ako tlak a tlak sa snažím v mojom živote eliminovať, takže si nerobím násilie na sebe,“ zasmiala sa. „A do ďalšieho roka si želám len to, aby sa nikto necítil sám,“ uzavrela.