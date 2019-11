Náznak problémov alebo čistá profesionalita? Aha, ako Roth nazýval svoju manželku (†27)

Robo Roth a Monika Potokárová sa evidentne zblížili v divadle. V SND spolu hrali v mnohých kusoch, no zdá sa, že nikto si nič nevšimol. Keď sa objavili správy o ich svadbe, boli prekvapení aj mnohí ich kolegovia.

Manželia naposledy premiérovali hru Lekcia, ktorú spolu hrali v divadle Aréna. Išlo o dielo, kde účinkovali len oni dvaja. Prvýkrát ju predviedli koncom októbra a začiatkom novembra vyšiel na portáli mojakultura.sk článok s vyjadreniami známeho herca.

Zdroj: Divadlo Arena

Ten po generálnej skúške inscenácie hovoril, že je dôležité, aby diváci nechali na seba hru pôsobiť a vôbec nie je dôležité, či si o nej myslia to isté, čo aj on. „Trebárs na skúške sa nám stalo niečo, čo sme len zaimprovizovali a cítil som sám na sebe, že som sa nesústredil, čo ide ďalej, pretože som sledoval kolegyňu a stal sa zo mňa divák. Zistil som, že musím pokračovať. Vymyslela si tam totiž prvok, ktorý ma oslovil a zasiahol. Zrazu ma to vydesilo, a to som bol na javisku s ňou,” prezradil Roth, ako aj on sám bol zrazu zasiahnutý dianím na javisku.

Čo ale na jeho vyjadrení zaráža, je, že svoju manželku nazval kolegyňou. Nepoužil ani len jej krstné meno. A to mnohým ľuďom, najmä zamilovaným dvojiciam, ktoré majú len niekoľko mesiacov po svadbe, môže pripadať veľmi zvláštne. Veď sa brali len na jar...

Pri Rothovi by však nijako neprekvapilo, keby išlo o výraz čistej profesionality. Keby takto oddeľoval súkromie a prácu a svoju manželku na javisku obdivoval nie preto, že s ním zdieľa spoločný život, ale naozaj si ju váži ako kvalitnú herečku, a preto ich osobný vzťah radšej nezdôrazňoval. Tiež mohlo ísť o ochranu súkromia, keď svoje manželstvo vlastne nikdy nikde nekomentovali.

Na druhej strane sa však vynárajú informácie o manželských problémoch a plánovanom odlúčení...