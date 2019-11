Prvé FOTO Roba Rotha po smrti Potokárovej (†27): Návrat do bytu hrôzy!

BRATISLAVA - 25. november už bude navždy pre Roba Rotha (47) bolestným dňom. Prišiel totiž o milovanú manželku, ktorú on sám našiel mŕtvu. Mal ju objaviť v kúpeľni s podrezanými žilami. Do bytu hrôzy sa však vracia!

Pred pár dňami prišiel herecký svet o talentovanú umelkyňu Moniku Potokárovú. Hoci jej smrť zasiahla kolegov i fanúšikov, najväčší šok to bol pre jej rodinu a najmä pre jej manžela Roba Rotha. Žili spolu v byte v bratislavskom Starom meste, kde ju práve on objavil bez známok života.

Robo Roth sa pred domom stretol pravdepodobne so susedom. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Svoju milovanú mal nájsť vo vani s podrezanými žilami a už sa jej nedalo pomôcť. Mnohí by po takejto udalosti miestu smrti vyhýbali, na niekoľko dní zbalili svojich päť sliviek a odišli inam. Nám sa však podarilo Roba zachytiť, ako sa domov vracia.

V ranných hodinách prišiel do bytu nevedno odkiaľ. Vyzerá to teda tak, že v byte, kde si jeho manželka vzala život, možno ani nespal. Okolo pol desiatej sa opäť z domu vytratil a nasadol do taxíka. Späť sa vrátil okolo pol dvanástej a pred bytom sa zarozprával, pravdepodobne so susedom. Doma sa opäť zdržal len chvíľu a po pár minútach sa ukázal s ruksakom na chrbte a vyzdvihlo ho biele auto. Kam sa vdovec vybral, nevedno, no v byte hrôzy sa, zdá sa, snaží tráviť čo najmenej času.