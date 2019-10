Predaj Markízy za závratnú sumu: Kúpi ju tento Čech!

Americká spoločnosť CME, ktorá Markízu, spolu s ostatnými televíziami vlastní, uvažovala na predajom už dlhší čas. Záujem o kúpu Markízy v minulosti prejavila napríklad finančná skupina Penta či súčasný český premér Andrej Babiš. Americký majiteľ však trval na predaji nielen populárnej slovenskej stanice, ale celého balíka, ktorý zahŕňa aj televízie v Bulharsku, Rumunsku, Slovinsku, či obľúbenú českú stanicu TV Nova a jej dcérske stanice.

Markíza po rokoch mení majiteľa. Kúpiť ju má najbohatší Čech Petr Kellner. Zdroj: SITA

Po niekoľkých rokoch si však balík nájde nového majiteľa. Tým by mal byť najbohatší muž v Českej Republike, Petr Kellner. Ten je vlastníkom skupiny PPF, pod ktorú spadajú napríklad mobilný operátor O2 Slovensko a O2 Czech Republic, online obchod Mall Group, či Air Bank. Spolu so slovenskými stanicami Markíza, Doma a Dajto a českou Novou či Nova Cinema, pribudne do Kellnerovho nákupného košíka dovedna tridsať televíznych staníc.

Markíza patrí na Slovensku k najsilnejším televíznym staniciam. Zdroj: Vlado Benko

Suma za tento balík, na ktorej sa spoločnosti dohodli, sa vyšplhala na závratných 2,1 miliardy amerických dolárov. Či si Kellner balíček napokon nechá, alebo sa ho neskôr rozhodne ďalej speňažiť, a čo bude zmena znamenať pre zamestnancov a v neposlednej rade i divákov, zatiaľ známe nie je.