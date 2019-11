Projekt RTVS za pol milióna bol prepadák: Katastrofálna sledovanosť a... Oni chcú pokračovať!

V RTVS vrazili pol milióna do inscenácie, ktorá medzi divákmi televízie pohorela.

Zdroj: RTVS

BRATISLAVA – Slovenská televízia zažila v nedeľu veľmi nemilé prekvapenie. Do prime timu totiž nasadili inscenačnú novinku, no tento krok im neveľmi vyšiel. Hoci čakali úspech, program na Jednotke sa dočkal len 1-percentnej sledovanosti a viac ľudí si dokonca zaplo aj sekundárnu stanicu televízie. Do projektu vrazila RTVS pol milióna a hoci čísla hovoria jasne, podľa kompetentných boli Nero a Seneca úspešní a plánujú v podobných programoch pokračovať.