Totálne vytočení ľudia posielajú drsný odkaz riaditeľovi z Markízy: Hanbi sa, ty lakomec!

Ján sa od začiatku prezentoval ako puntičkár, ktorý svoju prácu robí naplno. Nie vždy si užíval manažérsku pozíciu a na svoj post sa dostal postupne vďaka vlastnej tvrdej práci od tých najnižších stupienkov v gastronomickom segmente.

Už len preto by človek zrejme očakával, že sa vie s podriadenými zžiť, keďže sa on sám nenarodil so zlatou lyžičkou v ústach. Zažil prácu v ťažkých podmienkach, urobil chyby, dokonca ako bežný študent Hotelovej akadémie vie napríklad, čo je to za drinu v kuchyni umývať špinavé taniere či pracovať v horúčavách.

Ján Svoboda ako Utajený šéf. Na konci relácie sa manažér usmieval, to však ešte netušil, čo príde po jej odvysielaní... Zdroj: TV MARKÍZA

Mysleli by ste si, že ku koncu preto svojich podriadených náležite odmení? Chyba. Kým v predchádzajúcich dieloch dostávali zamestnanci od svojich šéfov finančné odmeny v hodnotách tisícok eur, príspevky na bývanie či luxusné dovolenky v zahraničných rezortoch, tu na záver diváci nedokázali uveriť tomu, čo vidia a počujú.

Chyžná Mery dostala ako odmenu masáže a pobyt v tom istom hoteli, ktorý upratuje. Kuchár okrem víkendového poukazu odišiel s ponukou, že ako fanúšik motorizmu si môže požičať jedno z riaditeľových luxusných áut. 15-ročný chlapec tvrdo pracujúci na farme odišiel s ruksakom a notebookom.

Chyžná Mery dostala od Jána víkendový pobyt v hoteli. Oddychovať má na tom istom mieste, ktoré denne upratuje. Zdroj: TV MARKÍZA

A čo sa týka finančných odmien, tie sa vyšplhali na 10 000 českých korún (necelých 400 eur). A ani tie nedostal každý, kto si ich zaslúžil. Verejnosť správanie šéfa absolútne rozčarovalo, a to aj preto, že si riaditeľ vyskúšal kydanie hnoja, ktoré dopadlo komicky či dokonca asistenciu pri ťahaní žumpy. Apropo, Ján priznal, že doteraz ani netušil, že konkrétny zamestnanec musí túto činnosť vykonávať a po tom, čo si ju sám skúsil, ešte niekoľko minút predýchaval zdvihnutý žalúdok. Svoboda sa po celý čas oháňal recenziami prevádzok a to, že si na ne potrpí, spomenul rovno niekoľkokrát.

Ktovie, ako sa mu aktuálne čítajú tie, ktoré mu uštedrili diváci. Niekoľkokrát padlo slovo lakomec, komentárov, že by sa mal hanbiť, sa vyskytlo ešte viac. Reakcie si môžete prečítať pod článkom nižšie, keďže taká kritika, akú si odniesol tento šéf, tu ešte predtým nebola a všetky drsné odkazy by snáď ani nebolo možné vypísať. Na druhej strane, našiel sa aj taký, ktorý hovorí o tom, že za odmeňovanie nemôže Ján, ale jeho vyšší nadriadený. Ako to je v skutočnosti, vedia už zrejme len oni dvaja....

