Z jedného pohrebu na druhý: Dara Rolins pochovala expartnera (†45)... Podľahol rakovine!

PRAHA - Dara Rolins (46) aktuálne prežíva veľmi smutné obdobie. V jediný týždeň totiž prišla hneď o dve blízke osoby. Cez víkend pochovala svojho hudobného otca, českú spevácku legendu Karla Gotta (†80). A včera sa musela obliecť do čierneho opäť - jej expartner Petr Vlasák (†45) totiž zomrel len o deň neskôr ako Maestro. V pondelok mal pohreb.

Len 45-ročný muž bojoval so zákernou rakovinou od roku 2006. A hoci sa mu ju prvýkrát podarilo poraziť, choroba sa o desať rokov vrátila v plnej sile. A, bohužiaľ, tentokrát sa mu stala osudnou. Expartner Dary Rolins zomrel 2. októbra, v deň svojich 45. narodenín.

S neduhom však do posledných chvíľ zo všetkých síl bojoval. „Dnes bohužiaľ namiesto odletu s rodinou na dovolenku na Rhodos začínam 4. cyklus chemoterapie. Ach jo! Doma,“ napísal v lete na svoj facebookový profil Petr, ktorý dúfal, že vďaka liečbe so svojou rodinou pobudne dlhšie.

Dara Rolins prežíva v týchto dňoch veľmi smutné obdobie. Po Karlovi Gottovi sa musela navždy rozlúčiť aj so svojím expartnerom Petrom Vlasákom. Zdroj: Profimedia

V pondelok mal Vlasák pohreb. V střešovickom krematóriu sa so 45-ročným mužom rozlúčila manželka Gabriela s dcérou Simonkou, rodičia, ale aj jeho expartnerka, slovenská speváčka Dara Rolins. Pre tú to bol už druhý pohreb v priebehu troch dní. V sobotu sa totiž navždy rozlúčila so svojím hudobným otcom Karlom Gottom.