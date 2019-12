Dara Rolins neľutuje nič, ani to nepríjemné: Čaká ju hektický rok 2020

„Viete, ako to v živote býva... Za ten rok sa udeje veľa vecí, ktoré nás sklamú, potešia, zarmútia, vynervujú, rozčúlia, prinútia nadávať, plakať, proste všetko, a to je dobre. Ja neľutujem ani tie nepríjemné emócie a momenty, pri ktorých mi bolo ťažko, lebo si myslím, že aj to ma formuje a vytvára to zas sled tých ďalších udalostí, pri ktorých, naopak, cítim pohodu a šťastie, a viem si vážiť tie minúty, keď tie veci fakt fungujú, a keď sú také, aké majú byť,“ poznamenala v rozhovore.

„Myslím, že každý rok má pre mňa kúzlo. V každom roku som extrémne aktívna, to už je taký môj štandard, nedokážem si predstaviť, že by som pri konci nejakého roka povedala, že no tak tento bol taký voľnejší, tak som si pekne oddýchla a načerpala silu,“ zasmiala sa. „Každý rok je mazec, začne a neviem, kedy sa skončí. Aj tá 19-tka bola výživná a ja som za ňu rada,“ skonštatovala.

Hektický rok 2020

Rovnako hektický bude mať podľa vlastných slov aj rok 2020. „Veci na nadchádzajúci rok riešime už od jesene,“ prezradila speváčka, ktorá všetky svoje postrehy a emócie pravidelne zdieľa so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach, ale aj prostredníctvom diára, ktorý sprevádza jej obdivovateľky po celý rok. Písanie ju popri každodenných povinnostiach napĺňa a baví.

„Práve vďaka všetkým tým udalostiam a tomu, že je ten môj život taký akčný, sa nedostávam do momentov, že neviem, o čom písať, že by som bola prázdna alebo vypísaná alebo by som si hovorila: 'Panebože, toto som už riešila, o tom som hovorila... Čo iné by som ešte mohla?' Ja hovorím, že mám kučeravé myšlienky, v mojej hlave sa stále niečo rodí a aj to, čomu som sa už venovala, aj to, čo som už riešila, dávam každý rok do iných súvislostí,“ prezradila Rolins.