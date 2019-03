Mrazivé správy o EX Dary Rolins: Rakovina a... Hrozí mu ochrnutie!

Petr Vlasák v minulosti tvoril pár aj so slovenskou speváčkou Darou Rolins.

PRAHA - Už po tretíkrát sa Petr Vlasák (46) pasuje so zákernou rakovinou. Expartner Dary Rolins (46) s chorobou statočne bojuje, no najnovšie správy o jeho zdravotnom stave nie sú veľmi pozitívne. Mal totiž podstúpiť zákrok, ktorý by túto pliagu mohol zničiť... No vyšetrenia zistili ďalší problém, hrozí mu ochrnutie!