Gottov tajomník prehovoril o milenkách božského Káju: Koľko ich prešlo jeho náručím? Tomu neuveríte!

To, že maestro bol kedysi veľkým milovníkom žien, nie je žiadnym tajomstvom. Otvorene o tom hovorilo niekoľko jeho blízkych kamarátov a spolupracovníkov, koniec-koncov, na rovinu sa k tomu určitým spôsobom vyjadrila aj sama Ivana, keď svojej polovičke k 75. narodeninám prespievala hit Být stále mlád. Spolu s Michalom Davidom ho najprv pretextovala a následne prespievala aj s dcérkami Charlkottkou a Nelly.

„Vieš, že ženy nie sú iba čierna a biela, mal si ich v mnohých farbách," zaznelo v časti piesne, ktorá popisovala Maestrov život pred tým, ako si vzal Ivanu. Najnovšie sa k tomuto obdobiu vyjadril aj jeho tajomník Jan Adam, ktorý po Karlovom boku strávil nádherných 30 rokov. Pre Blesk TV Magazín prezradil, že od roku 1983 vraj poznal všetky zásadné spevákove lásky.

Karel Gott si vraj pred manželstvom s Ivanou Gottovou často a rád užíval dámsku pozornosť. Zdroj: Instagram K.G.

Z rebela Karla sa po boku Ivany stal milujúci otec a manžel. Zdroj: Profimedia

Informácie však evidentne mal aj o tých menej vážnych. V minulosti sa vraj s maestrom zúčastnil tlačovej besedy, kde padla otázka, koľko mal v živote žien. A Karel odpovedal na rovinu a s humorom jeho vlastným. „To vážne nespočítam, ale nedávno som čítal rozhovor s Juliom Iglesiasom a ten povedal, že jeho náručím prešli štyri tisícky žien a ani s jednou to nebola ozajstná láska," zaspomínal si,

Následne Jan dodal, že osobne si myslí, že zosnulý spevák to mal v živote pred Ivanou približne rovnako. „Ak mám byť úprimný, tipoval by som, že u toho Karla to bolo tak nejak podobne," povedal niekdajší Gottov tajomník pre spomínaný magazín. Na druhej strane, zrejme žiadny nezadný a úspešný muž by neodolal šarmantnej ženskej spoločnosti, ktorá sa mu určite sama núkala ako na bežiacom páse. A nech už bol v mladosti akýkoľvek rebel, napokon sa z neho stal príkladný a milujúci otec a manžel.