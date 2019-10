Jiřina Bohdalová (88) 3 dni po smrti Gotta: Konečne sa zmohla na slová... Svojím vyjadrením šokovala!

Jiřinu Bohdalovú a Karla Gotta spájalo vrúcne priateľstvo, ktoré trvalo desiatky rokov. Aj preto herečka ťažko niesla správu o spevákovom skone. Slová sa jej hľadali len veľmi ťažko a na nejaký čas sa dokonca pred médiami odmlčala. Po pár dňoch sa však so stratou priateľa začína vyrovnávať a pre českú TV Nova si zaspomínala na Karla, i na moment, kedy jej smutnú správu oznámili.

Jiřinu Bohdalovú a Karla Gotta spájalo dlhoročné priateľstvo.

„Už neviem, kto mi volal, nebolo to úplne čerstvé. Jediné, čo si z toho pamätám, bolo to preľaknutie. Potom som si spomenula na Jirku Sováka, na Menšíka, pretože tí patrili do mojej takzvanej stajne tých najbližších priateľov. Potom som si povedala, že už je tam aj Karel,“ opísala herečka, čo sa jej pri šokujúcich slovách preháňalo hlavou.

Večne usmievavá herečka momentálne prežíva smútok. Zdroj: Profimedia

O tom, že maestro na tom nebol zdravotne dobre, vedela a spevákovi sa snažila dohovoriť aj počas oslavy jeho osemdesiatych narodenín, ktorá sa konala ešte v júli v Divadle Na Jezerce. Medzi pozvanými bola, samozrejme, aj Jiřina. „Bolo to tam pekné, ale už bol veľmi unavený. Ja som mu hovorila, Karel, vykašli sa na to, choď si ľahnúť. Ale on bol taký obetavý.“

Herečka dúfala, že sa mu akútnu leukémiu, ktorú Gottovi diagnostikovali len nedávno, podarí prekonať a nakoniec sa uzdraví. To sa však už, bohužiaľ, nestalo a spevák boj s chorobou vzdal. Bohdalová síce za priateľom smúti, na druhej strane je rada za to, že mal pokojnú smrť. „Na ruhú stranu, ja mu to prajem, pretože netrpel, zaspal. To je vlastne sen starších ľudí, to je aj môj sen takto skončiť,“ priznala.

Jiřina Bohdalová dúfala, že sa Karel Gott zotaví. Zdroj: Instagram K.G.

My však dúfame, že charizmatická herečka má pred sebou ešte mnoho rokov, počas ktorých nás bude zabávať a tešiť svojim umením.