Priznanie slovenského herca: Celý dolámaný... Bez lekárov by tu už nebol!

BRATISLAVA - Herec Marko Igonda (45) je známy aj u našich českých susedov. Najnovšie si ho televízia Prima vybrala do seriálu Modrý kód z lekárskeho prostredia. Umelec v rozhovore prezradil svoje skúsenosti s lekármi. Minulý rok to s ním bolo naozaj vážne...

Ako sa cítite v úlohe lekára?

S veľkým rešpektom! Neviem si to predstaviť. Keď sme ráno o šiestej točili a pýtal som sa tých, ktorí tam asistovali, či aj oni ráno o šiestej operujú napríklad mozog, hovorili, že áno. Mám obrovský rešpekt pred touto prácou.

Bojíte sa doktorov?

Nie, mám veľa dobrých kamarátov medzi lekármi, bez ktorých už by som tu asi nebol.

Zdroj: Tv Prima

Aký ste pacient?

Veľmi poslušný, pretože potrebujem byť zdravý. Len čo cítim akúkoľvek indispozíciu, som v nekomfortnej zóne.

Ako sa udržujete zdravý?

Denne cvičím.

Aké úrazy máte na svojom konte?

Ja mám úrazy väčšinou z práce a športu. V podstate celú ľavú stranu mám dolámanú, teraz som mal na vystúpení bohužiaľ tiež jeden úraz. Nikdy v živote som nebol operovaný, až teraz prvýkrát v 44 rokoch. Vykĺbil som si rameno a odtrhol som si šľachu, takže mi ju museli zašívať.

Ako ste na tom s prvou pomocou?

Mám kurz záchranárov, mám zbrojný pas, vlastným zbrane, takže pravidlá pre poskytnutie prvej pomoci potrebujem a musím poznať. Stále som na cestách a už som zažil bohužiaľ aj niekoľko stretnutí so smrťou.

Museli ste niekedy prvú pomoc poskytnúť?

Samozrejme. V bazénoch a podobne. Máme hausbót na rieke a tiež lode, takže je potrebné mať záchranársky kurz, inak nedostanete preukaz.

Zdroj: Tv Prima

Zostávate v krízových situáciách pokojný?

Ja mám rád krízové ​​situácie. V tú chvíľu žiješ. Je to to najlepšie, čo môže byť.

Čo najradšej robíte, keď nič nemusíte?

Ja som bol vždy strašne rád so svojou ženou a dcérou. Keď bola maličká, to pre mňa bolo úplne najkrajšie. Keď chcem odpočívať, idem na kajak, bicykel, motorku, idem do hôr. To je môj veľký relax. Ale ja veľmi neviem odpočívať, neviem si to užiť. Moja žena mi vždy hovorí, že žijem v budúcnosti, ale stále pritom cítim ten prítomný okamih. Ako keby som bol niekedy rozpolený...