FOTO Herec Marko Igonda na premiére s manželkou: Ženatý je s Mařenkou z Arabely!

V Česku sa v utorok večer konala premiéra slovenského filmu Sviňa. Hlavnú úlohu v ňom stvárňuje herec Marko Igonda, ktorý sa uvedenia novinky do českých kín nemohol nezúčastniť. No zatiaľ čo do bratislavského kina prišiel sám, do toho pražského ho sprevádzala jeho milovaná manželka.

A sympatická ryšavka u našich západných susedov rozhodne nie je neznáma. Ide totiž o známu herečku Hanu Igonda Ševčíkovú. A povedomá by mohla byť aj Slovákom... Dnes 50-ročná dáma totiž pred 26 rokmi hviezdila v obľúbenom seriáli Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek.

Pamätáte si na malú bacuľatú ryšavku Mařenku? Pani Igondová ju stvárnila ako dospelú, keď mala 23 rokov. FOTO v GALÉRII»