ŠKANDÁL vo Výmene manželiek: Rodičia Ondreja (9) kruto týrali... Po relácii skončil v ústave!

Reality šou Výmena manželiek je dobre známa aj u nás. Dve ženy si v nej vymenia miesto a na pár dní žijú život tej druhej. Rovnako to bolo aj v jednej z českých epizód. Lucia (26) prišla do garsónky, kde žili Lukáš (28) a Aneta (28), ich vtedy ešte 8-ročný syn Ondrej a k tomu ešte desať domácich maznáčikov. O tých sa Aneta a Lukáš vzorne starali. Bohužiaľ, malému Ondrejovi už toľko lásky nevenovali.

Ondrej so svojim otcom Lukášom a jeho partnerkou Anetou. Zdroj: Tv Nova

„Prišiel zo školy a zaklamal ohľadom desiatej. Lukáš sa na mňa pozrel a povedal, že za trest bude kľačať,” opisovala Lucia, ktorá nemohla uveriť vlastným očiam. Otec nechal Ondreja kľačať v kúte niekoľko hodín. Podobné praktiky neboli v domácnosti ničím výnimočným. Chlapec totiž trpí poruchou pozornosti a hyperaktivitou, no namiesto zvýšenej starostlivosti od rodičov dostával len tresty. Keď sa vypli kamery, malý Ondrej musel dokonca kľačať na drevenej masážnej podložke. O pomoc nakoniec poprosil účastníčku šou.

Luciu poprosil o pomoc sám chlapec. Zdroj: Tv Nova

„Ondrej za mnou po natáčaní prišiel a povedal mi - teta, ja robím tie problémy a poznámky len preto, aby som tu nebol, pretože chcem ísť do ústavu,” prezradila šokovaná Lucia pre český Blesk. A tak sa neskôr naozaj stalo. Chlapca rodičom odobrali a v zlom stave bol umiestnený do strediska výchovnej starostlivosti v Českých Budějoviciach. Po mesiaci sa síce k rodičom opäť vrátil, no len na chvíľu. Následne putoval do diagnostického ústavu pre problémové deti.

Malý Ondrej má poruchu pozornosti a trpí hyperaktivitou. Kvôli tomu mal mnoho problémov v škole i doma. Zdroj: Tv Nova

Spomínaný denník oslovil aj rodičov, no reagovať nechceli.