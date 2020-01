Zámena manželiek dosiahla strop: Vyhrážky a fyzické násilie!

V českej šou Výmena manželiek pôjde poriadne do tuhého. Úlohy si vymenia 26-ročná Pavla a o tri roky mladšia Tereza. Tereza žije s manželom Michalom (26) a dvomi deťmi vo Vykmanove. Pavla je z obce Slabce, s manželom Lukášom (29) majú taktiež dve deti a podľa jej slov rodinnú harmóniu narúša predovšetkým prehnaná poriadkumilovnosť jej manžela. „Chcela som zistiť, či to nejaká ženská vydrží, to, čo všetko robím ja,” posťažovala sa pre televíziu Pavla.

Pavla chcela vedieť, ako sa jej náhradníčka popasuje s neustálym upratovaním. Zdroj: Tv Nova

Už krátko po tom, ako Pavla prišla do Vykmanova, však zistila, že jej starosti s manželom puntičkárom sú ničím v porovnaní s peklom, ktoré zažíva Tereza. Terezin partner Michal je totiž poriadny nervák a krik a hádky sú na dennom poriadku. Svoje správanie nezmenil ani pri náhradnej manželke a netrvalo dlho, aby sa prejavil.

Tereza s manželom Michalom a ich dvomi deťmi. Zdroj: Tv Nova

Tereza totiž Michalovi vytkla, že sa dostatočne nezaujíma o svoje dve deti Míšu a Matyáša. Reakcia ju však poriadne zaskočila. Mladík spustil hysterický krik a čoskoro prišli na rad aj vyhrážky. „Buď rada, že nie si moja manželka, to by si skončila čoskoro na zemi v krvi,” reval nepríčetne a plavovlásku častoval najhrubšími vulgarizmami.

V rodinnom dome vo Vykmanove padali vulgarizmy aj vyhrážky fyzickým násilím. Zdroj: Tv Nova

Ako Tereza zvládne týždeň plný vyhrotených situácií, uvidia fanúšikovia tejto reality šou už v stredu. Dúfajme len, že nakoniec zostane iba pri slovách a k fyzickému násiliu nedôjde.