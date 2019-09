Fanúšikovia sa majú na čo tešiť: Jennifer Lopez a Shakira vystúpia na veľkom podujatí

Účasť speváčok vo štvrtok oznámili NFL, Pepsi, Roc Nation, ktoré za polčasovou šou stoja, i samotné interpretky, ktoré na sociálnych sieťach zverejnili spoločnú fotografiu. "Nič už nemôže byť väčšie ako toto! Som nadšená, že sa dostanem na polčasové pódium Super Bowlu," napísala k snímke Shakira, zatiaľ čo Lopez uviedla, že uvidia "svet vo vytržení". Tento rok počas prestávky vystúpila kapela Maroon 5 a rok predtým zase spevák Justin Timberlake, ktorý sa počas Super Bowlu predstavil už po druhý raz.

Shakira, celým menom Shakira Isabel Mebarak Ripoll, odštartovala kariéru v roku 1991 nahrávkou Magia, ktorú však, takisto ako aj druhý počin Peligro (1993), pre komerčný neúspech v súčasnosti považujú iba za promoalbum. Jej oficiálnym debutom sa tak stal až album Pies Descalzos (1995), po ktorom nasledovali postupne štúdiovky Dónde Están los Ladrones? (1998), Laundry Service (2001), Fijación Oral Vol. 1 (2005), Oral Fixation Vol. 2 (2005), She Wolf (2009), Sale el Sol (2010), Shakira (2014) a El Dorado (2017). Na konte má aj niekoľko živých nahrávok a hity ako Whenever, Wherever, Underneath Your Clothes alebo Waka Waka (This Time for Africa) (feat. Freshlyground).

Jennifer Lynn Lopez debutovala v roku 1999 albumom On The 6. Druhá štúdiovka J.Lo (2001) obsadila prvú priečku amerického rebríčka Billboard 200, nasledujúce nahrávky This Is Me... Then (2002) a Rebirth (2005) sa dostali na druhé miesto. Odvtedy vydala ešte ďalšie štyri štúdiovky - Como Ama una Mujer (2007), Brave (2007), Love? (2011) a A.K.A. (2014). Ako herečka sa predstavila napríklad vo filmoch Jack (1996), Selena (1997), Anakonda (1997), Zakázané ovocie (1998), Cela (2000), Policajtka (2001), Svadby podľa Mary (2001), Kráska z Manhattanu (2002), Dosť! (2002), Žiť po svojom (2005), Diabolská svokra (2005), Záložný plán (2010), Ako porodiť a nezblázniť sa (2012), Parker (2013) či Chlapec odvedľa (2015).