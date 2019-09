Problémy českej herečky: Najlepší priateľ ju pripravil o tisíce!

PRAHA - Úprimné priateľstvo je hodnota silnejšia ako všetky peniaze sveta. Bez váhania by to potvrdila aj česká herečka Mahulena Bočanová. Tú jej verný priateľ, anglický bulteriér Umberto, pripravil o 20-tisíc korún!

To, že psi často žerú hlavne domáce úlohy, je už notoricky známe. Nemusí však vždy nutne ísť o výhovorku zábudlivých školákov. Mahulena Bočanová sa o tom presvedčila na vlastnej koži. K obľúbeným maškrtám jej psa Umberta totiž patria aj bankovky. Na posedenie zlupne tisíce!

Pes Mahuleny Bočanovej má sladký život. Pochutnáva si na bankovkách. Zdroj: Instagram M.B.

Na úsmevnú príhodu si herečka zaspomínala pre portál Blesk. Do hotovosti, ktorú mala doma pripravenú a chystala sa ju odniesť do banky, sa s chuťou pustil jej domáci miláčik. Mahulena je síce úspešná herečka, no suma 20-tisíc nie je ani pre ňu zanedbateľná. Vinníka teda rýchlo zaviezla k veterinárovi s nádejou, že sa jej z mastnej sumičky podarí aspoň niečo zachrániť.

Umberto Zdroj: Instagram M.B.

Mahulena Bočanová na svojho psa nedá dopustiť. Zdroj: Instagram M.B.

Žiaľ, chlpáč jej už "vydať" nestihol. „No, neklaplo to, pretože dobre trávi. Ale za pokus to stálo,“ spomína si Mahulena. I keď jej v danej chvíli do smiechu príliš nebolo, Umberto na ňu spravil psie oči a láskavá panička mu finančnú spreneveru razom odpustila. Na svojho miláčika totiž nedá dopustiť. „Viete, on je náš strážca. Už dvakrát k nám niekto preliezol plot a on ho za pár sekúnd zrovnal! Nebojím sa s ním spať aj pri otvorených verandách, nikdy nesklame, je to kamoš. Život bez psa by bol neúplný," rozplýva sa nad svojim domácim miláčikom herečka s odstupom času.