Operný spevák Plácido Domingo po obvineniach z obťažovania: Zrušili mu galakoncert!

Agentúra AP vo štvrtok zverejnila príbehy ďalších 11 žien, ktoré 78-ročného Dominga obvinili z nevhodného správania sa. Tie sa pridali k deviatim, o ktorých písali ešte v auguste. Viacerým sa pritom vraj vyhrážal, že im zničí kariéry, ak sa mu nepodvolia. Domingova hovorkyňa Nancy Seltzer tvrdí, že nové obvinenia sú plné nezrovnalostí, no neposkytla žiadne podrobnosti.

K obvineniam sa však vyjadrili viaceré dotknuté kultúrne inštitúcie. Losangeleská opera, kde Domingo pôsobí ako generálny riaditeľ, ich podľa svojho vyhlásenia berie veľmi vážne, no vzhľadom na vyšetrovanie sa nemôže vyjadriť ku konkrétnym tvrdeniam. Metropolitná opera v New Yorku, kde by mal Domingo vystupovať od 25. septembra, si plánuje pred konečným rozhodnutím o jeho budúcnosti v Met počkať na zistenia kolegov z Los Angeles.

Washingtonská národná opera, kde sa v roku 1999 údajne odohral jeden z incidentov, vyjadrila znepokojenie, no neuviedla, či plánuje obvinenia preveriť. Spoločnosť tiež uviedla, že si váži odvahu žien, ktoré sa prihlásili a zdôraznila, že netoleruje obťažovanie ani diskrimináciu.

Spomínaných jedenásť žien obviňuje španielsku opernú superhviezdu, že ich obchytkával, obťažoval alebo sa inak nevhodne správal. Jedna z nich, Angela Turner Wilson, tvrdí, že sa tak stalo, keď s ním ako 28-ročná počas sezóny 1999-2000 vystupovala vo washingtonskej produkcii opery Le Cid. Domingo jej podľa jej slov v maskérni násilne siahol pod kostým a chytil ju za nahé prsia tak hrubo, až ju to zabolelo. Pri inej príležitosti ju zas vraj odmietal pustiť zo šatne, kým mu nedovolila pobozkať ju aspoň na líce.

Pre AP sa k obvineniam vyjadrili aj viacerí zamestnanci inštitúcií, ktorí sa podľa vlastných slov často sami pokúšali mladé ženy v zákulisí chrániť a zároveň obvinili vedenie, že o Domingovom správaní vedelo a zámerne ho prehliadalo.

Plácido Domingo, celým menom José Plácido Domingo Embil, je rodákom z Madridu, no keď mal osem rokov, jeho rodina sa presťahovala do Mexika, kde študoval na Národnom hudobnom konzervatóriu. V roku 1968 debutoval v newyorskej Metropolitnej opere. Na celom svete sa stal známym ako jeden z Troch tenorov. Ďalšími boli José Carreras a zosnulý Luciano Pavarotti. Na konte má niekoľko cien Grammy a od roku 1993 mu patrí i hviezda na hollywoodskom Chodníku slávy.