KORONA-ROZCHOD po 2 rokoch: Česká herečka to už nezvládala... veď bol ako decko!

PRAHA - Herečka Mahulena Bočanová (53) je už roky rozvedená a vychováva autistickú dcéru. Posledné dva roky stál po jej boku brniansky podnikateľ Petr Hanák (52), no počas aktuálnej koronakrízy sa párik rozišiel. Zdá sa, že tento muž nebol brunetke dostatočnou oporou.

Pre Mahulenu Bočanovú je prioritou číslo jeden dcéra Márinka. Je síce už dospelá, ale má diagnostikovaný autizmus, a tak jej správanie zodpovedá približne sedemročnému dieťaťu.

Posledné dva roky ale zdieľala svoj život aj s brnianskym podnikateľom Petrom. Objavili sa spolu ešte na februárovom plese, no o pár týždňov prišiel rozchod. Vyšlo to najavo pri najnovšom rozhovore, kde sa jej dokonca pýtali na svadbu. „V marci som to musela ukončiť,” povedala herečka pre Blesk pre ženy.

Evidentne aj situácia okolo koronavírusu ukázala, že s týmto mužom to nepôjde. „Potrebujem vedľa seba človeka, na ktorého je spoľahnutie a bude mi oporou. A to Petr, bohužiaľ, nebol. Pripadal mi ako moje druhé dieťa, streštené a roztomilé. Takto ja žiť nemôžem,” opísala otvorene herečka. Podľa všetkého si isté nezrovnalosti všimla už dávnejšie, no dávala vzťahu ešte šancu. „Boli sme spolu dva roky a z lásky som vydržala naozaj veľa. V tomto smere mal Petr obrovské privilégium, takto trpezlivá som nebola s nikým,” tvrdí Mahulena.

Mahulena Bočanová s exmanželom Viktorom Mrázom, s ktorým má dcéru Márinku

Tá si je vedomá, že nech by sa akokoľvek snažila, chlapa proste nezmení. „V 52 človeka neprerobíte. Nemôžem ho mučiť, aby žil úplne iným životným štýlom. A on mňa tiež nezmení. Radšej budem žiť sama, než rieši neustále niečiu nespoľahlivosť,” uviedla Bočanová, ktorá musí mať kvôli dcére presný režim a plánovať veci poriadne dlho dopredu.

A práve to zvyčajne mužom prekáža. Akoby vo vzťahu chýbala voľnosť robiť spontánne veci. „Rozchod nie je tragédia. Tragédia je, keď žijete vo vzťahu kde nie ste šťastná a zostávate v ňom z vypočítavosti alebo pohodlnosti,” uzavrela túto tému.